IL TESTIMONE DEL DOLORE – di Francesca Caprini

La foschia densa del cielo basso, nella capitale colombiana a quasi tremila metri sul livello del mare, si mescola con le sfumature di grigio e i neri potenti delle fotografie appese. È come un grido che cammina per i corridoi, ti entra sotto la pelle e ti cambia – vieni, semina le tue radici accanto a me, io sono l’albero piantato lungo il fiume che nessuno muoverà – le poesie scritte sui muri allargano lo spazio delle immagini e fanno respirare per un momento. Ci sono anche le parole di Jesus Abbas, che non sono didascalie, ma ricordi: “Quando questa donna, piangendo in un funerale, mi ha chiesto di non fotografarla, ho abbassato la macchina. Ma poi l’ho fotografata spiegandole: lo devo fare. Pensa le immagini del Vietnam, o dei campi di concentramento nazisti. Se non ci fossero state, questi fatti verrebbero negati da qualcuno”, si legge sotto la foto del volto lucido di dolore di una donna afro del Chocò. El testigo. L’obiettivo di Jesús Abad Colorado racconta la Colombia dei forni crematori dei paramilitari nella selva, dell’intimità del dolore, delle centinaia di migliaia di omicidi, degli 8 milioni di sfollati, degli 89.000 desaparecidos, delle 15.738 donne e bambine stuprate e dell’assassinio sistematico di lideres sociali, attivisti, indigeni e donne che ancora oggi si stanno opponendo alla violenza della guerra interna