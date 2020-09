Il vangelo di Trump secondo Pompeo al Vaticano e all’Onu: Cina e Iran i demoni del mondo

«Abbiamo tutti detto chiaramente in agosto che questa manovra è illegittima. Washington è sorda?» , ha detto il rappresentante russo alle Nazioni unite. Nessuno è sordo. È Trump in campagna elettorale.

«Gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall’accordo sul nucleare iraniano e quindi non possono avviare il processo per la riapplicazione delle sanzioni Onu decise con la risoluzione 2231» , scrive in una nota l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell.