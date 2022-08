Il vertice della lobby israeliana su Gaza elogia la “precisione” degli attacchi e ignora la morte di 17 bambini palestinesi

Articolo pubblicato originariamente da Mondoweiss e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Il razzismo anti-palestinese rimane la norma nella lobby israeliana e anche a Washington.

Di Philip Weiss*

All’inizio di agosto, Israele ha effettuato attacchi missilistici a Gaza che hanno ucciso 49 palestinesi, tra cui 17 bambini, attacchi che sono stati classificati come “spietati” e “un tripudio di violenza” da attivisti pro-palestinesi negli Stati Uniti. “Le vite del popolo palestinese non sono sacrificabili”, ha scritto la Rappresentante Rashida Tlaib, e ha aggiunto che è “disgustoso” che i nostri leader “ignorino e finanzino la violenza aggressiva e l’uccisione di civili palestinesi inermi, in particolare di bambini”.

In realtà, le vite palestinesi per molti non contano a Washington. Il Forum Politico Israeliano, un’organizzazione sionista ebraica americana che difende Israele, ha trasmesso una valutazione di un’ora degli attacchi del 10 agosto senza mai menzionare le morti di civili palestinesi.

Due giornalisti israeliani del podcast (programma radio web), Amos Harel di Haaretz e Neri Zilber del Forum Politico Israeliano, hanno definito l’assalto un grande successo per Israele soffermandosi sul fatto che non ci sono state vittime israeliane. Hanno elogiato la “precisione” degli attacchi israeliani ignorando semplicemente i 17 bambini e altri civili palestinesi uccisi.

Nel suo unico riferimento alle morti palestinesi, Harel ha affermato che Israele ha dimostrato di essere “molto bravo” nell’evitare di uccidere i civili palestinesi.

Esaminiamo alcune delle affermazioni di Harel e Zilber. La conclusione della discussione sull’assalto da parte dei due faceva riferimento a uccisioni di militanti, ma ignorava l’uccisione di civili palestinesi.

“Israele ha vinto questa partita”, ha detto Zilber. “Alcuni direbbero che non è mai il caso di intraprendere queste oscure e inconcludenti campagne militari a Gaza. Ma questa volta Israele ha causato gravi danni alla Jihad islamica, eliminando la maggior parte dei comandanti di alto livello del gruppo e neutralizzando molte delle sue risorse militari. D’altra parte, la Jihad islamica ha lanciato quasi 1000 razzi e proiettili di mortaio su Israele. “Non solo non ci sono state vere vittime o feriti da parte israeliana, ma questo è stato un risultato significativo”, ha detto Harel degli attacchi, concentrandosi anche lui sulle mancate vittime israeliane. “Israele ha impedito alla Jihad Islamica Palestinese di raggiungere qualsiasi tipo di risultato militare importante o di causare molti danni. Nessun israeliano è morto durante questo ciclo di violenze”.

Entrambi hanno affermato che Israele ha effettuato attacchi “mirati”. Zilber ha detto che i servizi militari israeliani hanno dimostrato una capacità di “individuare e localizzare molti degli alti comandanti della Jihad Islamica Palestinese all’interno di Gaza, piuttosto notevole, riuscendo a trovarli in appartamenti e case sicure”.

Mentre Harel ha affermato che gli analisti militari dei nemici devono riconoscere: “la capacità logistica israeliana nello scoprire dove si nascondevano i comandanti nemici, la capacità di operare così tanti attacchi mirati, e il fatto che in queste operazioni siano riusciti nell’evitare, anche se non del tutto, la morte di civili”.

Zilber ha detto che gli omicidi alimentano la “deterrenza” israeliana nei confronti dei nemici da Gaza a Hezbollah a Teheran. “Nessuno è al sicuro”.

Harel era più scettico nel porsi, ma ha detto che gli ebrei di tutto il mondo vogliono sapere che Israele può battere i palestinesi:

“I politici e i vertici hanno un’immagine da mantenere e devono convincere l’opinione pubblica nazionale, per così dire, che hanno avuto successo e hanno mantenuto il nostro vantaggio sull’avversario. Perché questo è qualcosa di molto fondamentale per la società israeliana, per gli ebrei in generale, per mantenere la sicurezza di Israele? E come lo si fa? Con fermezza, minacciando i nemici e scoraggiandoli dall’intraprendere qualsiasi azione. Ricordate quei segnali stradali a New York con la scritta: Non Pensarci Nemmeno di Parcheggiare Qui. È la stessa cosa”.

Harel ha elogiato la brevità dell’assalto, tre giorni, contro le operazioni di 50, 11 e 8 giorni a Gaza durante il premierato di Netanyahu. Sorprendentemente, ha detto che Netanyahu aveva esteso quegli attacchi a Gaza per un servizio fotografico:

“Alcune di quelle operazioni dirette da Netanyahu, uno dei motivi per cui non si sono concluse dopo pochi giorni, solitamente l’opzione migliore, in parte è stata la ricerca incessante di una sorta di fotografia che avrebbe immortalato la vittoria, qualcosa che poteva essere presentata al popolo di Israele come un’immagine che avrebbe effettivamente mostrato che avevamo battuto l’altra parte. Lapid era meno preoccupato per questo. E ha permesso all’esercito di spingere per un cessate il fuoco molto rapido. A mio avviso questa è stata una cosa positiva”.

Harel ha affermato che il Primo Ministro israeliano Yair Lapid ha superato un esame importante per gli elettori israeliani, ha dimostrato che è in grado di gestire problemi di sicurezza e colpire duramente i palestinesi:

“C’era sempre un punto interrogativo su Lapid, per via del fatto che a 18 anni prestava servizio come giornalista non come combattente, nel giornale dell’esercito. Non direi che ha superato la sua prima prova a pieni voti, ma è andato piuttosto bene. Ha mostrato buon senso, ha mostrato moderazione e non ha perso il controllo della situazione. Questo è importante per lui mentre affronta le elezioni di novembre.

Prima dell’attacco, il gruppo di Netanyahu aveva attaccato Lapid definendolo un “codardo”. Lapid ha dimostrato di non essere debole:

“L’intero scenario degli eventi è cambiato quando Israele ha reagito con un attacco a sorpresa in cui ha ucciso alcuni esponenti della Jihad Islamica Palestinese, alcuni capi militari. Non si può più biasimare Lapid per essere clemente con la parte araba”.

In un contesto più ampio, Harel ha menzionato la mattanza senza fine di giovani palestinesi in Cisgiordania. Molti di loro “innocenti”:

“Quasi ogni settimana ci sono da tre a cinque giovani palestinesi che vengono uccisi. Alcuni di loro militanti armati, alcuni lanciatori di pietre, alcuni innocenti che si trovavano in qualche modo nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma ci sono molte, troppe vittime da parte palestinese, e questo sta diventando un grosso problema. Non solo il pubblico, ma anche i media non riescono a concentrarsi su questo”.

Harel ha menzionato specificamente l’attacco a Nablus, in cui sono stati uccisi tre palestinesi. Ha detto che le prime pagine dei giornali israeliani non si concentravano sulla morte di palestinesi, ma sulla morte di un cane in dotazione all’esercito israeliano chiamato Zili. “Questo è il modo in cui stanno andando le cose in questo momento, questa è la discussione, non sulle sofferenze inflitte dall’occupazione, ma su quanto fosse coraggioso il cane soldato Zili. Lo stesso Lapid lo ha effettivamente menzionato in una dichiarazione dopo l’incidente. Questo è il tipo di discussione che stiamo avendo”, ha detto Harel.

Nonostante tutto, Harel ha contribuito allo stesso modo alla cancellazione dell’umanità palestinese nel suo rivolgersi agli americani.

*Philip Weiss è caporedattore di Mondoweiss e ha fondato il sito nel 2005-2006.