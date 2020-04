IL VIRUS DEL PROFITTO – di Mimmo Lucano

Consumismo, ossessione per il profitto, parole di egoismo hanno occupato lentamente l’intero spazio dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Intanto la politica dell’odio travolgeva i processi migratori. Ovunque, anche in un borgo come Riace, la pandemia ha trovato terreno fertile in un virus umano. Abbiamo bisogno di immaginare e creare qui e ora sogni nuovi