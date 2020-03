IMPARARE DA CIÒ CHE PATIAMO – di Raniero La Valle

tratto da: RANIERO LA VALLE

La situazione creatasi col virus, che riguarda direttamente tutti gli abitanti della Terra – e per la prima volta noi lo sappiamo – ci consegna dei mandati che a crisi risolta (e alcuni anche subito) occorre mettere a tema delle cose da fare e da pensare, come è nel progetto della nostra scuola.

A differenza dell’attuale Organizzazione Mondiale della Sanità o come suo sviluppo l’autorità sanitaria mondiale dovrà avere, anche grazie a una apposita fiscalità, mezzi adeguati, corrispondenti a una ragionevole quota del PIL mondiale, per assicurare vaccini, farmaci salvavita, e cure essenziali a tutti gli abitanti della Terra, nessuno escluso. Le modalità, i limiti, l’armonizzazione con le autorità nazionali anche ai fini della prevenzione, sono tutti da studiare.

2. In Italia il governo e il suo presidente hanno esercitato poteri eccezionali ma con fondate motivazioni, gradualità e costante cura della persuasione e del consenso, mentre la ministra degli Interni ne cura l’osservanza con moderazione grazie al fatto che non opera pensando a sè o a propri interessi ma ai cittadini.

È chiaro tuttavia che questo uso dei poteri nei casi d’eccezione presenta un rischio di infedeltà al dettato costituzionale in assenza di agibili garanzie. Perciò, come ha sottolineato il quotidiano “Avvenire” in un articolo di Marco Olivetti che riprendiamo sul nostro sito, a crisi conclusa si dovrà prevedere un quadro normativo adeguato anche a fronte di eventi eccezionali e imprevedibili come quello in corso.