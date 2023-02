Importanti personalità culturali di tutto il mondo lodano la sospensione dei legami con Israele da parte di Barcellona

Articolo pubblicato originariamente su Artists for Palestine e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Gli attori Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Viggo Mortensen e Alia Shawkat, gli autori Arundhati Roy e Naomi Klein e il premio Nobel per la letteratura 2022 Annie Ernaux sono tra gli oltre 50 personaggi pubblici che hanno accolto con favore la sospensione dei legami con le istituzioni ufficiali israeliane da parte del sindaco di Barcellona.

La scorsa settimana, Ada Colau, sindaco di Barcellona, ha annunciato la sospensione, che comprende l’annullamento dell’accordo di gemellaggio tra Barcellona e Tel Aviv, fino a quando “le autorità israeliane non porranno fine alla violazione sistematica contro la popolazione palestinese e non rispetteranno pienamente il diritto internazionale”.

In una lettera indirizzata al Primo Ministro israeliano Netanyahu, il sindaco ha dichiarato che la decisione è stata presa in risposta a una petizione presentata da un centinaio di organizzazioni sociali e da migliaia di residenti con lo slogan “Barcellona dice NO all’Apartheid, Barcellona dice SI ai diritti umani”.

Ora, firmatari di alto profilo, tra cui i premi Nobel per la pace Mairead Maguire, Adolfo Pérez Esquivel e Jody Williams, e per la chimica George P. Smith, i registi Fernando Meirelles (City of God) e Cherien Dabis (Ozark, Only Murders in the Building) e Ken Loach (I, Daniel Blake), e i musicisti Marianne Faithful, Peter Gabriel, Seun Kuti e Brian Eno, hanno firmato una lettera che elogia la posizione del sindaco.

La lettera critica i governi che reagiscono alle “decennali” violazioni del diritto internazionale e dei diritti dei palestinesi da parte di Israele “con gesti vuoti… e contemporaneamente armando, finanziando e proteggendo” il suo governo dalle responsabilità. La lettera prosegue affermando che la mossa del sindaco di Barcellona “ci ricorda i coraggiosi consigli comunali che in passato hanno tagliato i legami con il Sudafrica dell’apartheid”. La lettera è firmata anche da Angela Davis e dal deputato sudafricano Nkosi Zwelivelile “Mandla” Mandela, nipote di Nelson Mandela.

In un messaggio personale al sindaco, il firmatario della lettera, Ronnie Kasrils, veterano della lotta contro l’apartheid in Sudafrica ed ex ministro del governo di Mandela, ha aggiunto di essere “euforico per la decisione” che, a suo dire, “si riverbera oltre Barcellona. Ispira la comunità internazionale e coloro che vivono in un Sudafrica libero e democratico”.

Hanno firmato anche l’avvocato e scrittore palestinese Raja Shehadeh, i legislatori Hanan Ashrawi e Mustafa Barghouti e la fondatrice di Physicians for Human Rights-Israel, Ruchama Marton, oltre alla filosofa Judith Butler e a Nora Cortinas, cofondatrice delle Madri di Plaza de Mayo, un movimento che ha denunciato le “sparizioni” della dittatura argentina dal 1974 al 1983. La lettera termina elogiando coloro che si sono espressi per i diritti umani a Barcellona: “Voi tutti ci date la speranza che la giustizia, la libertà, l’uguaglianza e la dignità per tutti possano prevalere”.

La lettera è pubblicata integralmente qui di seguito, insieme all’elenco dei firmatari.

“Salutiamo il sindaco di Barcellona, Ada Colau, per la sua coraggiosa decisione di sospendere i legami istituzionali con Israele, compreso l’accordo di gemellaggio con Tel Aviv, finché i palestinesi non potranno vivere in libertà, senza occupazione militare e apartheid.

Questo ci ricorda i coraggiosi consigli comunali che in passato sono stati pionieri nel tagliare i legami con il Sudafrica dell’apartheid.

Dopo i rapporti delle principali organizzazioni per i diritti umani palestinesi, sudafricane, israeliane e internazionali, che definiscono Israele uno Stato di apartheid e chiedono misure efficaci per porre fine alla sua complicità, la decisione di Barcellona dovrebbe ispirare le istituzioni di tutto il mondo a porre fine al proprio coinvolgimento nel sostenere regimi di oppressione. L’apartheid, dopo tutto, è un crimine contro l’umanità.

Noi sottoscritti ci opponiamo al razzismo in tutte le sue forme e sosteniamo i principi della giustizia e dei diritti umani in un modo olistico che include i palestinesi. Siamo moralmente indignati dal fatto che i governi più potenti reagiscano alle gravi violazioni israeliane dei diritti dei palestinesi ai sensi del diritto internazionale con gesti vuoti ed espressioni di “preoccupazione”, mentre contemporaneamente armano, finanziano e proteggono dalle responsabilità il sistema decennale di ingiustizia di Israele e continuano a fare affari come sempre con esso.

Con l’attuale governo israeliano, il più di estrema destra, razzista, sessista e omofobo mai esistito, è più che mai necessario fare pressione per porre fine alla sua impunità e costringerlo a rispettare i diritti dei palestinesi ai sensi del diritto internazionale.

Ci congratuliamo con tutti coloro che hanno reso possibile questa decisione, in particolare con gli attivisti per i diritti umani che hanno lavorato instancabilmente e disinteressatamente per portarla a termine. Voi tutti ci date la speranza che la giustizia, la libertà, l’uguaglianza e la dignità per tutti possano prevalere”.

Firmato

Aki Kaurismaki Regista, sceneggiatore

Adolfo Pérez Esquivel Organizzatore di comunità, artista, scrittore, premio Nobel

Alexei Sayle Scrittore, comico, emittente televisiva

Alia Shawkat Attrice

Angela Davis Filosofa, studiosa

Annie Ernaux Scrittrice, premio Nobel

Arundhati Roy Scrittrice

Bella Freud Stilista di moda

Brian Eno Musicista, produttore

Cherien Dabis Regista, sceneggiatore, attore

Christy Moore Cantautrice

Fernando Meirelles Regista, sceneggiatore, produttore

George P. Smith Biochimico, premio Nobel

Gillian Slovo Scrittrice, drammaturga

Gloria Wekker Autrice, studiosa

Hanan Ashrawi Legislatore, politico

Jody Williams Attivista per i diritti umani, premio Nobel

Judith Butler Filosofa, scrittrice

Julie Christie Attrice

Kamila Shamsie Autrice

Ken Loach Regista cinematografico

Lakhdar Brahimi Diplomatico algerino delle Nazioni Unite

Liam Cunningham Attore

Mairead Maguire Attivista per la pace, premio Nobel

Marianne Faithful Musicista

Mark Ruffalo Attore

Maxine Peake Attrice

Michael Malarkey Attore

Michael Mansfield Avvocato KC

Mike Leigh Regista, sceneggiatore

Mira Nair Regista cinematografica

Miriam Margolyes Attrice

Mustafa Barghouti Legislatore, politico

Naomi Klein Autrice

Nkosi Zwelivelile “Mandla” Mandela Legislatore, Sudafrica

Nora Cortiñas Cofondatrice delle Madri di Plaza de Mayo

Paul Laverty Sceneggiatore

Peter Gabriel Musicista

Raja Shehadeh Scrittore e avvocato

Raji Sourani Direttore del Centro palestinese per i diritti umani

Ramin Bahrani Regista, sceneggiatore

Ramy Youssef Comico, attore, scrittore, regista

Robyn Slovo Produttore cinematografico e televisivo

Ronan Bennett Sceneggiatore, autore

Ronnie Kasrils Ex ministro del governo di Nelson Mandela

Ruchama Marton Fondatore, Medici per i diritti umani – Israele

Sara Driver Regista cinematografica

Sepideh Moafi Attrice

Seun Kuti Musicista

Stephen Rea Attore

Suad Amiry Autrice e architetto

Susan Sarandon Attrice

Tunde Adebimpe Musicista e attore

V (ex Eve Ensler) Drammaturga

Viggo Mortensen Attore, scrittore, regista, produttore

Yanis Varoufakis Legislatore ed economista

Ulteriori dichiarazioni dei firmatari:

“Sono entusiasta della decisione del sindaco di Barcellona, Ada Colau, di sospendere i legami della sua città con Tel Aviv in solidarietà con il coraggioso popolo palestinese e per protestare contro la brutale soppressione dei suoi diritti da parte di Israele. La sua posizione ispirata rappresenta le migliori qualità del popolo amante della libertà della sua città, di cui rappresenta i sentimenti. Questa significativa solidarietà con la giusta causa del popolo palestinese si riverbera oltre Barcellona. Ispira il popolo palestinese, la comunità internazionale e coloro che vivono in un Sudafrica libero e democratico. La posizione di Barcellona stimola il movimento BDS globale a emulare ciò che è stato ottenuto nel porre fine al Sudafrica dell’Apartheid e a esercitare pressioni simili su Israele dell’Apartheid”.

Ronnie Kasrils, veterano della lotta anti-apartheid ed ex ministro dell’Intelligence nel governo di Nelson Mandela, Sudafrica.

Mustafa Barghouti, legislatore palestinese, messaggio video:

Il dottor Mustafa Barghouti, leader dell'Iniziativa Nazionale Palestinese e deputato eletto, esprime gratitudine per la coraggiosa decisione del sindaco di Barcellona di sospendere tutti i legami istituzionali con l'apartheid israeliano.

Il presidente del Cda del MIFTAH @DrHananAshrawi invia un messaggio al sindaco di Barcellona @AdaColau in seguito alla sua coraggiosa decisione di tagliare i legami con l’#IsraeliApartheid.

La Palestina le è veramente grata