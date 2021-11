In cinque anni, quattro nuove fattorie di coloni hanno rubato terre palestinesi equivalenti a una grande città

Articolo originariamente pubblicato su Haaretz e tradotto in italiano da Bocche Scucite

Di Amira Hass

Secondo un rapporto, molti coloni negli avamposti in Cisgiordania usano la violenza per impadronirsi delle terre palestinesi, che le autorità israeliane non fermano.

Un colono israeliano pascola il bestiame vicino all’insediamento di Rimonim.Credit: Amir Levy

Negli ultimi cinque anni, quattro fattorie di coloni in Cisgiordania hanno occupato un territorio palestinese delle dimensioni della città di Holon (circa 19.000 dunam, o 4.700 acri), o delle città di Bnei Brak (7.300 dunam) e Lod (circa 12.000 dunam messi insieme). Impiegando violenza e terrore in maniera sistematica, i residenti dei quattro avamposti, aiutati dall’esercito, hanno impedito ai palestinesi di accedere ai loro terreni utilizzati per coltivare i campi e pascolare il bestiame per un totale di 20.866 dunam.

Il record è detenuto dalla Uri’s Farm nella riserva di Umm Zuqa, nel nord della Valle del Giordano, che è stata fondata nel 2016 e impedisce alle comunità palestinesi di accedere a oltre 14.000 dunam di terra. Al secondo posto c’è l’avamposto di Zvi Bar Yosef dell’insediamento di Halamish, costruito tre anni fa che impedisce ai contadini di Jibiya, Kobar e Umm Safa di accedere a 2.500 dunam delle loro terre. Una fattoria di pastori a sud-ovest di Samu, fondata quest’anno, ha finora occupato 1.850 dunam appartenenti al villaggio di Zanuta. Nel 2020, la fattoria Mann è stata costruita a est della città di Yatta, rilevando 1.537 dunams dai villaggi vicini.

I dati si riferiscono solo a queste quattro fattorie individuali su circa 50 avamposti simili creati nell’ultimo decennio e 150 avamposti che risalgono agli anni ’90. I residenti di molti di questi avamposti usano la violenza per appropriarsi delle terre palestinesi – il che significa che l’area totale di cui si sono appropriati è molto più grande della cifra sopra riportata.

Per documentare quanto sta avvenendo, il gruppo per i diritti umani B’Tselem ha scelto cinque aree in Cisgiordania dove operano nove fattorie (tra cui le quattro già citate): la Valle del Giordano settentrionale a est di Tamun e Tubas, i villaggi a nord-ovest di Ramallah, i villaggi a sud-ovest di Nablus, i villaggi a est di Yatta e quelli a sud di Samua.

I suoi ricercatori hanno documentato, calcolato e quantificato l’estensione delle terre di cui si sono appropriati gli avamposti e un insediamento, Halamish, in queste cinque aree: 28.416 dunam, o la dimensione di Kiryat Bialik, Netivot e Ofakim messi insieme. L’organizzazione Kerem Navot, che indaga sulla politica israeliana di appropriazione delle terre della Cisgiordania, hafornito supporto nella mappatura e nel calcolo dei dati del rapporto finale.

Il fatto che questo sia un modello e che le autorità israeliane non mettano fine alla violenza sistematica ha portato B’Tselem alla conclusione che il fenomeno serve gli interessi dello Stato.

“Apparentemente si tratta di due piste non collegate”, si legge nel rapporto. “Lo stato si appropria della terra in modo aperto e ufficiale, santificato da avvocati e giudici” – oltre 2 milioni di dunam in Cisgiordania dal 1967 – “mentre i coloni, che allo stesso modo cercano di appropriarsi della terra per promuovere la loro agenda, impiegano la violenza contro i palestinesi per i loro personali motivi e di loro spontanea volontà. Ma è la stessa pista: la violenza dei coloni contro i palestinesi serve allo stato come un importante mezzo non ufficiale per impadronirsi di sempre più terra in Cisgiordania, e questa violenza è portata avanti con il pieno sostegno dello Stato, con l’aiuto e la partecipazione dei suoi rappresentanti”.

B’Tselem e Kerem Navot devono ancora calcolare la portata dell’appropriazione violenta da parte dei coloni di tutte le terre dei palestinesi da parte delle singole fattorie dei coloni in Cisgiordania. Ma una stima generale è già stata fatta da Ze’ev Hever, il capo di Amana, che è il fronte operativo e finanziario del movimento religioso e pro-insediamento Gush Emunim e che è dietro la creazione degli avamposti. In una conferenza online tenutasi a febbraio, Hever ha spiegato che le fattorie dei pastori sono uno strumento efficiente per impadronirsi della terra palestinese, più della costruzione di nuovi insediamenti o quartieri. L’area edificata di tutti gli insediamenti convenzionali è di circa 100 chilometri quadrati, ha detto, mentre le fattorie da sole hanno preso il doppio – quasi 200.000 dunam.

“Chi ha la giusta motivazione per agire e spingere altri ad agire può raggiungere i giusti risultati”, ha detto Hever ai partecipanti online. B’Tselem non sa quanto sia accurata la stima complessiva di Hever, ma solo in altre due aree della Cisgiordania che non sono state incluse nell’attuale rapporto, gli insediamenti esistenti si sono espansi fino a occupare almeno 36.500 dunam – 26.500 nell’area degli insediamenti di Eli e Shiloh a est di Ramallah, e 10.000 nell’area di Tkoa-Nokdim a sud ovest di Betlemme.

Il rapporto include 20 testimonianze che descrivono i violenti scontri iniziati dai coloni degli avamposti e delle singole fattorie con l’intento di intimidire i palestinesi e impedire loro di lavorare la terra e pascolare il bestiame sul loro territorio. Molti degli incidenti violenti sono ben documentati. Gli autori del rapporto non hanno avuto il tempo di includere due attacchi violenti avvenuti la settimana scorsa nella frazione di Masafer Yatta. Uno l’8 novembre, quando un israeliano di Mann Farm ha colpito con una mazza un residente del villaggio di Saadat Tha’aleh, rompendogli una mano, e l’altro il 10 novembre, quando gli israeliani di un nuovo avamposto che è stato ripetutamente eretto e demolito hanno attaccato i residenti di Khalat al-Diba: hanno aggredito un contadino con delle mazze e rotto i finestrini di tre auto, per poi tornare più tardi quella notte, sparando e ferendo due palestinesi.

Non si tratta solo di essere spinti fuori dalla loro terra. Il rapporto documenta come molti contadini palestinesi e intere comunità si stiano impoverendo. Sotto la pressione della violenza e della paura, i contadini ridimensionano o abbandonano le tradizionali attività economiche che un tempo fornivano loro una vita rispettabile, come l’allevamento delle pecore e i raccolti stagionali. Spendono una fortuna per acquistare mangime e acqua per le loro greggi, tenute nei recinti perché l’ accesso ai pascoli e alle pozze d’acqua è stato bloccato.

Haaretz ha chiesto alle Forze di Difesa Israeliane, alla polizia e al Coordinatore delle Attività del Governo nei Territori una risposta alla conclusione del rapporto che la violenza degli avamposti e delle fattorie isolate serve allo Stato. L’ufficio del portavoce dell’IDF ha risposto: “L’IDF investe molti sforzi nel tentativo di sradicare gli episodi di violenza nella zona ed è in contatto diretto con le varie entità civili e di sicurezza in queste aree. L’IDF continuerà a operare nella regione, al fine di consentire la legge e la sicurezza nella zona”. La polizia e il COGAT hanno rifiutato di commentare.