In Cisgiordania i palestinesi riprendono a usare le pietre come arma.

Come conseguenza della politica arbitraria di sicurezza perseguita dall’occupante israeliano e dall’Autorità Palestinese (PA) contro la resistenza in Cisgiordania, così come della confisca di ogni tipo di arma, ai palestinesi non restano che le pietre per impedire all’esercito israeliano di continuare a reprimere e a uccidere, oltre che confiscare la loro terra.