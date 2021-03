In Grecia i rifugiati vengono sgomberati: migliaia di persone vulnerabili in strada

In Grecia la chiusura del programma Filoxenia ha fatto precipitare ulteriormente la già drammatica situazione dei rifugiati. In tutto il Paese migliaia di persone sono state allontanate dagli alberghi dove vivevano e ora sono in strada. Anche donne e bambini

Sono usciti dal sistema dell’accoglienza e non hanno più un supporto economico. Ma da quando sono arrivati in Grecia, nessuno ha investito su di loro e non hanno intrapreso percorsi di inserimento. I genitori non hanno un lavoro e i bambini non sono stati ammessi nelle scuole greche

Ci sono stati episodi violenti e casi in cui le forze dell’ordine hanno staccato la luce e la corrente elettrica per costringere le persone a lasciare le strutture

Non si tratta di numeri difficili da gestire, se ci fosse una reale programmazione. Ma questa è sempre stata completamente assente e continua a esserlo ora, anche in una pandemia

La situazione sta diventando drammatica, in particolare nei campi

Al suo interno si trovano 850 persone in condizioni estremamente precarie. Vivono in appartamenti prefabbricati, costruiti sotto tendoni di plastica, suddivisi in stanze e in ciascuna dormono almeno 14 persone. I servizi, come i bagni e le docce, sono esterni e c’è una sola cucina in tutta la struttura

Il 40% sono bambini al di sotto dei 12 anni. Una triste media. Sono tutti fermi, in attesa di non si sa che cosa. E la situazione non è diversa nei campi sulle isole