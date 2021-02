tratto da: https://www.globalist.it/world/2021/02/10/in-israele-king-bibi-netanyahu-processa-lo-stato-2074023.html

Netanyahu

1 0 febbraio 2021

Ma Netanyahu è un diverso, raro tipo di primo ministro. Non cerca un guadagno personale o politico. Mosè ha forse abbandonato la sua missione quando il popolo gli ha voltato le spalle? Certo che no. Ha semplicemente sostituito il popolo. È vero, ci sono voluti 40 anni, ma se è questo che serve, allora non c’è scelta.

Un paese giusto avrebbe già rassegnato tutte le sue cariche, e i cittadini onesti chiederebbero perdono per l’ingiustizia fatta all’uomo. Ma siccome questo non è previsto, non c’è altra scelta che continuare a perseguire lo Stato – che certamente farà appello e scalcerà e urlerà fino a quando non ci sarà un verdetto finale. Gli resta solo un’ancora di salvezza, un ultimo atto di carità che può fare per se stesso e che esprimerebbe un vero pentimento: Votare per Netanyahu il 23 marzo, e sperare che accetti di rimanere al timone”.