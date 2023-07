In Israele la reclusione dei palestinesi continua anche dopo la morte

Articolo pubblicato originariamente su The Nation e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

La politica della detenzione post mortem lascia le famiglie in lutto nel limbo.

Di Nevin Kallepalli

Quando il tempo lo permette, Azhar Abu Srour visita la tomba di suo figlio Abed. Il cimitero di famiglia si trova dall’altra parte della strada rispetto al campo profughi di Al-Ayda a Betlemme, dove ha vissuto per molti anni. Lava la lapide del figlio diciannovenne, come è consuetudine in Palestina, soprattutto durante l’Eid e il Ramadan. Ma la tomba di Abed è diversa da quelle accanto. È vuota.

“È una tomba aperta”, spiega Azhar, svolgendo i doveri di qualsiasi madre in lutto. “Lo considero come se fosse qui”

Il corpo di Abed è in realtà sepolto in un terreno su un sito militare israeliano. Da qualche parte oltre le mura, i posti di blocco e le torri dei cecchini dell’Occupazione, i suoi resti giacciono ignorati e senza nome, contrassegnati solo dal numero “141”.

Dal 2016, le autorità israeliane hanno trattenuto il corpo di Abed in detenzione post mortem dopo che Abed aveva organizzato un attentato a un autobus a Gerusalemme. È uno degli almeno 370 palestinesi morti i cui corpi i militari israeliani tengono congelati negli obitori o seppelliti in luoghi sconosciuti.

La detenzione dei palestinesi dopo la loro morte è una pratica vecchia di decenni. I parametri della legge che definisce la detenzione post mortem sono cambiati radicalmente dal 1964, quando il primo palestinese fu sepolto in una tomba senza nome nel famigerato “Cimitero dei Numeri” di Israele.

Mentre i tribunali israeliani hanno sancito questa pratica nel linguaggio del mantenimento della sicurezza, le famiglie in lutto sentono di essere punite collettivamente. Le organizzazioni per i diritti umani indicano la detenzione post mortem come solo uno dei tanti modi in cui l’apparato militare israeliano estende il suo completo controllo sui palestinesi, dal momento in cui nascono fino a oltre la loro morte.

Nel pomeriggio di lunedì 18 aprile 2016, la famiglia Abu Srour si è riunita a pranzo nella loro casa nell’enclave borghese di Beit Jala. Quando hanno finito, Abed ha chiamato sua nonna in Siria e poi ha deciso di uscire a prendere del gelato.

Il viso di Azhar si illumina quando ricorda suo figlio. “Mi ha chiesto se ne volevo”, ricorda Azhar, sussultando mentre viene colpita da una fitta di dolore. Ma il suo sorriso non si spezza mai. “Non è più tornato”.

All’insaputa della sua famiglia, Abed aveva un piano.

Dopo aver lasciato la casa della sua famiglia, è salito sull’autobus Egged numero 12 diretto a Gerusalemme. Proprio quando ha superato la Linea Verde nel quartiere israeliano di Talpiot, è esploso un ordigno che aveva piazzato nella parte posteriore. Sebbene l’autobus sia esploso avvolto dalle fiamme, non ci sono state vittime immediate. Abed è stato gravemente ferito insieme a 20 civili israeliani e portato in ospedale.

Nel frattempo, Azhar ha chiamato freneticamente il suo cellulare. Era spento. Cominciando a preoccuparsi, lei e suo marito, Muhammad, hanno contattato i suoi amici e lo hanno cercato ovunque. Il giorno dopo, sono andati dalla polizia e gli hanno chiesto se fosse stato arrestato o ricoverato in ospedale, senza alcun risultato. Poi sono andati all’ufficio della sicurezza palestinese. “Abbiamo detto loro che non riuscivamo a trovare nostro figlio, forse gli israeliani lo hanno arrestato”. Verso mezzogiorno, un ufficiale israeliano ha chiamato Azhar.

“Volevano che mio marito li incontrasse”, ricorda, ma non sapeva dire di più. Muhammad è andato, ha chiamato Azhar e le ha assicurato che andava tutto bene. Ma poi ha smesso di rispondere al telefono.

Alle 3 del mattino di martedì, le Forze di Occupazione hanno perquisito l’abitazione della famiglia Abu Srour. “Non credo che siano venuti per trovare qualcosa, solo per buttare tutto all’aria”, dice Azhar. Ha supplicato l’ufficiale per avere risposte. “Mi ha detto che mio figlio era ‘mezzo martire'”, il che significa che non avrebbe rivelato se Abed fosse vivo o morto.

Muhammad è stato chiamato per identificare Abed nelle sue ultime ore, ma il suo volto era irriconoscibile. Quella fu l’ultima volta che vide suo figlio. Mercoledì 20 aprile Abed è morto. Azhar lo ha scoperto solo quando la sua morte è stata annunciata al notiziario.

Le circostanze della sua immolazione furono un trauma per la famiglia Abu Srour tanto quanto la sua stessa morte. È stato rivelato che Hamas ha reclutato Abed. I suoi genitori non lo sapevano. Per sua madre era un ragazzo brillante che amava gli animali e l’ambientalismo e, soprattutto, la sua Patria. “Era molto tranquillo e cordiale”, dice Azhar, ma era pieno di rabbia di fronte all’implacabile brutalità dell’Occupazione israeliana. In un’intervista con il Times of Israel poco dopo l’attacco, i suoi genitori hanno reso una dichiarazione.

Alla fine, hanno concluso che non era immune dalla disperazione che lo circondava, nonostante tutto ciò che gli davano. “Israele ha fatto in modo che questa generazione si comportasse in questo modo”, ha detto suo padre al Times, riferendosi a un periodo dal 2015 al 2016 che molti hanno chiamato ufficiosamente “l’Intifada degli Individui”. Questa ondata di attentati violenti, commessi da “lupi solitari”, è stata attribuita al crescente dispotismo israeliano combinato con la debolezza della dirigenza politica palestinese.

“Dopodiché, ho pensato che ci avrebbero restituito il corpo di Abed”, dice Azhar, “ma ci hanno detto che non avrebbero rilasciato le sue spoglie”. Sospira lentamente. “Poi è iniziato il nostro lungo viaggio. Per sette anni”.

Azhar, come molte famiglie palestinesi in situazioni simili, ha intrapreso una lunga e ardua battaglia legale per il rimpatrio dei resti del figlio. Districarsi nella burocrazia dei tribunali israeliani l’ha lasciata frustrata e impotente.

Dopo che la Palestina passò dall’amministrazione ottomana a quella britannica nel 1919, il nuovo esercito coloniale istituì regolamenti di difesa che stabilivano come seppellire i combattenti arabi che morirono mentre erano incarcerati durante la Grande Rivolta dal 1936 al 1939. Secondo il Regolamento 133 paragrafo 3: “il corpo di qualsiasi persona che sia stata giustiziata nella Prigione Centrale, Acri, o nella Prigione Centrale, Gerusalemme, sarà sepolta in tale cimitero della comunità a cui appartiene tale persona”.

Ma nel 1948 Israele dichiarò la sua sovranità dal Mandato Britannico attraverso l’assedio dei palestinesi nativi. La nuova nazione ha mantenuto il Regolamento 133 paragrafo 3, con un avvertimento importante: è stato modificato per dare ai comandanti militari il controllo completo su dove è sepolto un corpo, in contrasto con l’originaria “comunità a cui appartiene tale persona”. Questa è la base giuridica della detenzione post mortem e negli ultimi 80 anni il campo di applicazione della legge si è notevolmente ampliato. Vale a dire, chi è soggetto a detenzione post mortem da parte dei militari (da “soldato nemico” al termine generico “terrorista”) e quando lo Stato ha il diritto di sequestrare i corpi (da “tempi di guerra” a “guerra costante al terrorismo”).

Il Regolamento 133 paragrafo 3 può ora imporre restrizioni sui funerali quando una salma viene restituita a una famiglia. Quando il prigioniero palestinese Mustafa Arabat è stato torturato a morte nel 1992, i tribunali israeliani si sono pronunciati a favore dei militari per imporre che il suo funerale si tenesse nel cuore della notte e vi partecipassero solo i parenti stretti. Oggi, le famiglie i cui corpi vengono infine restituiti devono rispettare le regole dei militari su come esercitare i loro riti di sepoltura. La legge israeliana definisce esplicitamente questi funerali come una minaccia all'”ordine pubblico” e garantisce ai soldati il ​​potere sul lutto di una famiglia.

Il lutto è una delle forme più tangibili di sfida che avviene pubblicamente nei Territori Occupati. La repressione del diritto al lutto da parte dei militari è una repressione del diritto alla protesta.

Nel 1995, l’Alta Corte israeliana ha stabilito che era “ragionevole” utilizzare il corpo dell’attentatore suicida Hassan Abbas come merce di scambio con Hamas a Gaza, in cambio di informazioni sul sito di sepoltura di un soldato israeliano caduto. Ciò ha creato un nuovo precedente per lo scambio necro-politico e ha ulteriormente incentivato il trattenimento dei corpi. Ma come per tutte le forme di contrattazione che avvengono tra israeliani e palestinesi, tra Occupanti e Occupati, è importante riconoscere lo squilibrio di potere.

I corpi di Hadar Goldin e Oron Shaul sono attualmente gli unici soldati israeliani in custodia di Hamas. Nel frattempo, le forze israeliane stanno trattenendo centinaia di cadaveri palestinesi.

Tale trattamento dei morti, anche in tempi di guerra, contraddice sia l’articolo 17 della Prima Convenzione di Ginevra sia l’ambito di applicazione originario dello stesso Regolamento 133, paragrafo 3.

L’attuazione di questa legge non è senza oppositori. Nel 2008, il Consulente per il Patrocinio Legale di Gerusalemme (Jerusalem Legal Aid Counsel – JLAC) ha lanciato due iniziative: la campagna nazionale per il recupero dei corpi delle vittime di guerra palestinesi e arabe e la divulgazione del destino dei dispersi. Due anni dopo, Israele ha permesso alla famiglia di Mashour Arouri (morto nel 1976) di riesumare i suoi resti dal Cimitero dei Numeri, una prima volta storica. Accanto alle famiglie in lutto, organizzazioni come Al-Haq, B’Tselem e Samidoun continuano a sostenere il rimpatrio delle salme palestinesi, per l’ultima delle quali è stata indetta una settimana di lutto nel marzo 2023.

Sebbene i governi israeliani abbiano sostenuto questa e altre leggi repressive, in rare occasioni la magistratura israeliana si è pronunciata a favore delle famiglie palestinesi. Dopo aver esaminato un’istanza presentata da JLAC nel 2017, l’Alta Corte si è pronunciata contro la legittimità del potere dello Stato di trattenere i corpi.

Tale sentenza, emessa dal giudice Yoram Danziger, ha riconosciuto che non vi era alcuna giustificazione basata sulla sicurezza per la detenzione post mortem. La sentenza ha concesso al governo un periodo di sei mesi per redigere una legislazione su questo tema, piuttosto che rilasciare i corpi dei prigionieri deceduti. Per gli Abu Srours, c’è stata una finestra di tempo in cui l’incarcerazione di Abed era in chiara violazione della decisione del tribunale israeliano, ma non l’hanno mai ricevuto per potergli dare una sepoltura dignitosa, poiché il suo rilascio è stato bloccato nella stasi burocratica dei tribunali. Nel 2019, l’Alta Corte ha annullato la sentenza di Danziger del 2017.

“Anche adesso, ho chiesto di visitare la sua tomba per la seconda volta, perché mi è stato detto che hanno spostato il suo corpo dall’obitorio al Cimitero dei Numeri”, dice Azhar. La sua richiesta è stata respinta.

La legge israeliana afferma esplicitamente che gli unici corpi che Israele è autorizzato a trattenere sono quelli che determinano “appartenere a membri di Hamas” o abbiano effettuano attacchi che definiscono “estremi”. Nonostante ciò, molti dei corpi che hanno trattenuto erano disarmati al momento della morte. In alcuni casi, ci sono ampie prove contrarie che contraddicono l’accusa postuma di terrorismo da parte dei militari.

Il numero di palestinesi detenuti dopo la morte è in aumento. A differenza degli Abu Srours, tuttavia, la maggior parte delle famiglie deve ancora vedere l’interno di un’aula di tribunale.

La mancanza di responsabilità dell’esercito israeliano diventa evidente con l’uccisione e la continua detenzione del corpo di Fadi Samara, un padre trentasettenne di cinque figli, disarmato al momento della morte. “L’esercito israeliano giustizierà chiunque, uomo o donna, passi vicino a un posto di blocco e dichiarerà che si è trattato di un attacco di accoltellamento”, dice Iyad Samara, dalla sua casa sulle colline a Nord di Ramallah. Si torce le mani mentre ricorda la morte del fratello maggiore. “Fadi è stato accusato di un tentativo di attacco di speronamento con l’auto, ma non ci sono state vittime o feriti da parte israeliana”.

Il 29 maggio 2020, un soldato israeliano ha sparato a Fadi Samara attraverso il parabrezza della sua auto vicino all’insediamento di Halamish in Cisgiordania. In un tweet pubblicato il giorno del suo omicidio, il profilo ufficiale dell’IDF ha affermato di aver “neutralizzato l’aggressore” mentre “cercava di travolgere con la sua auto un gruppo di soldati”. La famiglia Samara lo smentisce, poiché Fadi stava andando a prendere sua moglie. Secondo Iyad, è stato lasciato sanguinante per ore prima che un’ambulanza potesse avvicinarsi alla scena.

La tradizione islamica richiede che i morti siano seppelliti il ​​più rapidamente possibile. Dopo aver appreso la devastante notizia, la famiglia ha completato i preparativi per il suo funerale. Tuttavia, dopo 40 giorni di detenzione post mortem, è diventato chiaro che lo Stato non aveva intenzione di restituire il corpo di Fadi. “È noto che se non seppellisci la persona amata, la tua vita si ferma in quel momento”, dice Iyad. “Le nostre vite si sono fermate il 5 maggio 2020”.

Questo periodo fu particolarmente duro per i figli di Fadi, che più volte chiesero dove fosse il loro padre. “Sono ragazzini, cosa possiamo dire loro?” chiede Iyad, che non è riuscito a trovare una risposta soddisfacente per sua nipote che desiderava visitare la tomba del padre. “Di solito andiamo al cimitero e recitiamo dal Corano la preghiera di Al-Fatiha, ma questo non è successo, è ancora una ferita aperta”.

Sia per Azhar che per Iyad, c’è la sensazione che in qualche modo i loro cari siano ancora vivi, a causa della scarsità di informazioni che hanno ricevuto dai militari. Senza vedere il loro corpo, come si può essere davvero sicuri?

Diciotto mesi dopo l’uccisione di Fadi, Iyad ricevette finalmente la sua conferma per un incredibile errore amministrativo.

Il 19 novembre 2021 è stata chiamata un’altra famiglia che aveva perso il figlio di 14 anni per identificarlo. Il medico legale ha erroneamente mostrato loro il corpo di Fadi. Hanno scattato una foto che è diventata virale su WhatsApp, che alla fine è arrivata a Iyad. “Non ero del tutto convinto che mio fratello fosse stato ucciso perché non ho mai visto il corpo. Sono rimasto fiducioso finché non ho visto quella foto”.

Ovviamente, avere un’istantanea accidentale non è la stessa cosa che eseguire riti di lutto. “Di solito le persone ti augurano successo, matrimonio, felicità. Per le famiglie dei martiri, il nostro unico desiderio è seppellire i nostri figli”.

Un medaglione d’oro con la foto di Abed poggia sul cuore di sua madre mentre si prende cura dei suoi studenti alla Scuola Femminile di Terra Santa. Il suo nome completo, Abd Al Hameed, è cucito sul retro della giacca sportiva che indossa per andare e tornare dal lavoro. Ritratti di lui la circondano mentre fuma una sigaretta nel suo soggiorno e sorseggia un caffè al cardamomo, mentre risponde alla raffica di messaggi di amici e membri della comunità.

“Vorrei aver adempiuto al mio ruolo nei suoi confronti”, riflette Azhar. “Vorrei avergli dato tutto l’amore di cui aveva bisogno”.

Per Azhar, nel momento in cui sarà cullato dalla tomba aperta che lei ha preparato per lui, non sarà più definito singolarmente dal suo atto finale. Sarà quello che è sempre stato: Abed Al Hameed Abu Srour, figlio di Azhar e Muhammad. Un giovane di Betlemme, di 19 anni al momento della sua morte.

Nevin Kallepalli è un giornalista religioso di New York City.