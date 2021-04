tratto da: https://www.globalist.it/world/2021/04/11/in-israele-legalizzata-la-caccia-al-pacifista-il-caso-goldreich-2078205.html

Tel Aviv vuole negare al professore il Premio Israele per la matematica e l’informatica per le sue posizioni contro l’occupazione dei territori

L’anno scorso, l’Alta Corte di Giustizia ha respinto una petizione contro la concessione del Premio Israele in Cultura Torah al rabbino Yaakov Ariel, che ha fatto dichiarazioni anti-Lgbtq. Questa volta, non c’è stata alcuna difesa dei “commenti sgradevoli e offensivi” che sono protetti dalla libertà di espressione. La questione qui non è solo se Goldreich riceva o meno il premio a cui ha diritto, ma il tentativo di delegittimare un intero campo politico che si oppone alla continuazione dell’oppressione nei territori. La sentenza dei giudici non è altro che un vile appeasement del regime”.