IN ISRAELE NETANYAHU E’ PIU’ DISPERATO E PERICOLOSO DI PRIMA – di Umberto De Giovannangeli

Il premier dopo l’ennesimo voto anticipato ha 52 seggi al suo attivo mentre Yair Lapid, leader dell’opposizione, ne ha 45. Ha 28 giorni per trovare una maggioranza

Diversamente dalla prima seduta, “Bibi” non si trova va in aula perché la sua presenza non era ritenuta necessaria. I tre giudici della Corte hanno ascoltato, per il secondo giorno, la deposizione dell’ex direttore del sito di informazione

che ieri ha affermato di aver ricevuto sistematicamente dall’entourage del premier indicazioni circa la impostazione delle notizie. Secondo

, Yeshua ha intanto denunciato di aver ricevuto lunedì un messaggio minatorio da sconosciuti.