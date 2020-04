IN MEZZO A MINACCE DI GUERRA, WASHINGTON BLOCCA RISOLUZIONE DELL’ONU CHE CHIEDE LA FINE DELLE SANZIONI

tratto da: Z NET ITALY

di Bill Van Auken – 4 aprile 2020

Washington e i suoi alleati hanno affossato giovedì una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva la revoca delle sanzioni unilaterali che ostacolano gravemente gli sforzi per combattere la diffusione della pandemia globale di COVID-19.

La risoluzione era stata redatta dalla Russia e co-patrocinata da 28 altri stati membri. In aggiunta al sostegno all’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per una campagna internazionalmente coordinata contro il virus mortale, si appellava a tutti i paesi perché si “ astengano dall’elevare barriere commerciali, imporre nuove restrizioni alle esportazioni o attuare misure protezionistiche e discriminatorie incoerente con le regole della WTO [Organizzazione Mondiale del Commercio] nonché dall’applicare misure coercitive unilaterali decise senza il mandato del Consiglio di Sicurezza ”.

In base alle regole adottate dall’ONU, con l’Assemblea Generale non in sessione l’approvazione di risoluzioni richiede il consenso unanime. Uniti agli USA nel bloccare la risoluzione ci sono stati l’Unione Europea e il Regno Unito, assieme ai governi antirussi di destra dell’Ucraina e della Georgia.

Dopo il voto la sera di giovedì, la missione russa all’ONU ha diffuso una dichiarazione che ha affermato: “ Ci rammarichiamo che un piccolo gruppo di stati promotori di una politica basata su sanzioni sia apparso non disposto a rispondere all’appello del Segretario Generale dell’ONU e abbia rifiutato di accantonare approcci e interessi politicizzati ”.

Il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha diffuso mercoledì un rapporto sulla pandemia di COVID-19 che, in parte, affermava che “ le sanzioni imposte contro paesi dovrebbero essere cancellate per garantire l’accesso al cibo, a forniture essenziali e accesso a test e supporto medico per il COVID-19. Questo è il momento della solidarietà, non dell’esclusione ”.

Al posto della risoluzione redatta dai russi, l’Assemblea Generale ha approvato una versione vagliata da Washington che diffondeva un appello inefficace alla “solidarietà”, ignorando i problemi delle sanzioni contro paesi oppressi e la guerra commerciale e le misure protezionistiche che di fatto precludono qualsiasi genuino approccio internazionale alla pandemia.

La delegazione statunitense, tuttavia, ha fallito nel suo tentativo di ottenere che l’ONU definisse la pandemia il virus “cinese” o “di Wuhan”, un tema spinto dall’amministrazione Trump per sfruttare la crisi per accentuare il confronto geostrategico dell’imperialismo USA con Pechino e deviare l’attenzione dall’umiliante fallimento del governo statunitense nel prepararsi o montare una reazione adeguata alla diffusione sempre più incontrollata del coronavirus in tutta la popolazione statunitense.

Nonostante appelli mondiale all’ammorbidimento delle sanzioni, Washington non ha fatto altro che intensificare le sanzioni unilaterali e illegali imposte contro Iran e Venezuela, i cosiddetti regimi di “massima pressione” che corrispondono a uno stato di guerra. Gli USA hanno imposto nuove sanzioni contro entrambi i paesi il mese scorso.

L’Iran con un numero ufficiale di 53,183 casi di COVID-19 e 3.294 morti – entrambi i dati ritenuti una forte sottovalutazione delle devastazioni reali della malattia – sta soffrendo uno dei più elevati tassi di mortalità del mondo. “ In base a nostre informazioni, ogni dieci minuti una persona muore da coronavirus e circa cinquanta persone sono contagiate dal virus ogni ora in Iran ”, ha detto giovedì il portavoce del Ministero della Sanità iraniano Kianush Jahanpur.

Ancor prima dell’epidemia, il sistema sanitario del paese stava gemendo sotto l’impatto dei sanzioni generali che hanno impedito al paese di acquistare farmaci e strumenti medici essenziali sul mercato mondiale, determinando la morte di molti malati di cancro e di altre patologie. L’amministrazione Trump ha ripetutamente affermato cinicamente che le fornitura umanitarie sono esentate dalla sua campagna di “massima pressione”, ma la realtà è che l’accesso è stato di fatto bloccato dalla proscrizione della banca centrale dell’Iran e dalla minaccia di sanzioni a parti terze contro chiunque concluda transazioni finanziarie con il paese.

L’Accademia di Scienze Mediche dell’Iran ha diffuso giovedì una bruciante dichiarazione diretta al Segretario Generale dell’ONU che ha affermato che l’ONU e la WHO “ che affermano di difendere i diritti dell’umanità, non hanno assunto alcuna misura per revocare le crudeli sanzioni contro i nostri cari bambini, donne, uomini e pazienti ”.

Denunciando gli USA per la loro intensificazione delle sanzioni, la dichiarazione ha proseguito: “ E’ certo che la storia giudicherà l’inefficacia e il silenzio di organizzazioni internazionali che affermano la protezione della legge internazionale e dei diritti umani contro simili crimini. Queste istituzioni sono state impotenti, se non complici, e vedremo indubbiamente la demolizione del nostro ordine mondiale a causa di questo rifiuto di assumere iniziative contro crasse violazioni della legge internazionale e della legge umanitaria da parte del regime statunitense ”.

Mercoledì Trump ha formulato una minaccia esplicita di aggressione militare contro l’Iran affermando, senza fornire uno straccio di prova, che l’Iran “o suoi delegati” in Iraq stavano complottando un “attacco codardo” contro “soldati e/o beni statunitensi in Iraq”, e minacciando che l’Iran “pagherà un prezzo molto alto”.

Il Pentagono ha dispiegato batterie di missili Patriot in Iraq, contro le proteste del governo iracheno, il cui parlamento ha votato a gennaio – dopo l’assassinio statunitense mediante droni del generale Qassem Suleimani, uno dei più alti dirigenti dell’Iran, all’aeroporto di Baghdad – una risoluzione che chiedeva l’immediato ritiro dei soldati statunitensi occupanti il paese. Baghdad si è opposta allo schieramento dei missile, considerandoli un potenziale preparativo a una guerra a tutto campo che potrebbe trasformare ancora un volta in un campo di battaglia l’Iraq devastato dalla guerra.

Minacce contro il Venezuela, bersaglio di sanzioni ugualmente punitive, sono state sempre più esplicite con Trump che mercoledì ha annunciato che navi da guerra statunitensi e altri mezzi sono in corso di spiegamento sulla costa venezuelana con il pretesto di combattere il traffico di droga. L’annuncio ha fatto seguito a un rinvio a giudizio, da parte del Dipartimento della Giustizia USA, del presidente venezuelano e di altri alti dirigenti per accuse inventate relative alla droga, con abbondanza di diffusione di manifesti di “ricercato” con una taglia di 15 milioni di dollari sulla testa di Maduro.

La minaccia di violenza militare fa seguito all’imposizione di ancora un’altra tornata di sanzioni contro il Venezuela il mese scorso.

Sinora il Venezuela ha riferito solo 146 casi confermati e cinque morti, ma la crisi del sistema sanitario del paese sotto l’impatto delle sanzioni statunitensi minaccia di trasformare la pandemia in una condanna a morte contro innumerevoli lavoratori e poveri.

Le muscolari minacce militariste della Casa Bianca, un tentativo disperato di deviare la rabbia crescente per il catastrofico fallimento del governo statunitense nel mitigare gli effetti del coronavirus, hanno provocato segni di dissenso in senso al Pentagono con i pezzi grossi dell’esercito che affrontano la minaccia che la pandemia si diffonda in unità militari operanti in spazi ristretti, comprese navi e in schieramenti all’estero.

La rivista Foreign Policy ha pubblicato venerdì un articolo sul suo sito web che diceva che “ il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si è opposto con forza alla decisione del presidente Donald Trump di inviare una falange di mezzi navali per interdire le spedizioni di droga nel Mar dei Caraibi ”. Ha citato ufficiali che avrebbero affermato che l’impiego era “del tutto politico” e arrivava in un momento in cui il Pentagono stava “sospendendo alcuni impieghi a causa degli impatti del COVID-19”.

Ciò fa anche seguito alla tempesta per l’epidemia di coronavirus sulla portaerei nucleare USS Theodore Roosevelt e al licenziamento del suo ufficiale comandante, capitano Brett Crozier, per aver chiesto che la Marina affrontasse la crisi mettendo a disposizione strutture di quarantena per i più di 4.000 marinai a bordo della nave che erano stati esposti al virus mortale.

Crozier è stato licenziato dopo che il suo appello alla Marina, che insisteva “ I marinai non devono morire. Se non agiamo ora, stiamo mancando di prenderci adeguata cura del nostro bene più affidabile, i nostri marinai ”, era stato fatto arrivare al San Francisco Chronicle.

Giustificando la sua decisione di sollevare Crozier dal suo comando, il Vicesegretario USA alla Marina, Thomas Modly – insediato dopo che l’ex segretario, Richard Spencer, era stato licenziato in relazione alla grazia concessa da Trump al criminale di guerra condannato Navy SEAL Eddie Gallagher – ha detto che il suo appello “ha creato la percezione che la Marina non sia in campo, che il governo non sia in campo, e semplicemente non è vero”.

L’appello del capitano, diffuso dopo il rifiuto della Marina o dell’amministrazione Trump di assumere una qualsiasi iniziativa, è stato in effetti reale in relazione non solo alla USS Theodore Roosevelt, ma anche alla reazione del governo alla pandemia di coronavirus nel suo complesso.

La reazione del suo stesso equipaggio è stata resa chiara da video pubblicati venerdì presto su Facebook che mostravano diverse centinaia di marinai ammassati in un hangar che scandivano il suo nome mentre scendeva la passerella dalla nave.

Una petizione in rete su change.org che chiedeva il reintegro di Crozier ha raccolto 150.000 firme nel giro di appena 24 ore. Tra i firmatari c’erano membri del suo equipaggio, veterani della marina e parenti di marinai in servizio attivo.

Un marinaio ha scritto: “ E’ il mio CO [Ufficiale comandante] e voglio che sappia che è stato giusto con noi, anche se non lo riporterà indietro ”.

Un altro firmatario ha affermato: “ Il compito principale del Capitano consiste nel proteggere la salute e il benessere del suo equipaggio. Il Capitano Crozier lo ha fatto. Ed è stato punito. Per contro, soldati condannati per crimini di guerra sono graziati da Trump. Questo è spaventoso e sbagliato. Il mondo va all’incontrario ”.

E un terzo ha scritto: “ Solo perché la sua catena di comando era pronta a lasciare che la nave diventasse un obitorio galleggiante, lui non lo è stato ”.

da Znetitaly – Lo spirito della resistenza è vivo

www.znetitaly.org

Fonte: https://www.wsws.org/en/articles/2020/04/04/unsa-a04.html

Traduzione di Giuseppe Volpe