In nessuna misura la violenza israeliana cambierà la realtà del conflitto in Palestina

Articolo pubblicato originariamente su https://www.arabnews.com/node/2061211 e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto

Di Ramzy Baroud

C’è una ragione per cui Israele insiste nel collegare la recente serie di attacchi perpetrati dai palestinesi a un luogo specifico, vale a dire il campo profughi di Jenin nel nord della Cisgiordania. Così facendo, il governo Naftali Bennett, assediato, può semplicemente ordinare un’altra devastante operazione militare a Jenin per rassicurare i suoi cittadini che la situazione è sotto controllo.

Sabato, infatti, l’esercito israeliano ha preso d’assalto il campo di Jenin, uccidendo un palestinese e ferendone almeno altri 10. Tuttavia, il problema di Israele è molto più grande di quello di Jenin.

Se esaminiamo gli eventi, a partire dall’attacco di accoltellamento del 22 marzo nella città meridionale di Beersheba, che ha provocato la morte di quattro israeliani, e terminato con l’uccisione di tre israeliani a Tel Aviv, tra cui due ufficiali dell’esercito, possiamo raggiungere una conclusione ovvia: questi attacchi devono essere stati, in una certa misura, coordinati.

La naturale reazione palestinese alla violenza dell’occupazione israeliana raramente segue questo schema in termini di tempi o stile. Tutti gli attacchi, ad eccezione di Beersheba, sono stati effettuati utilizzando armi da fuoco. I tiratori, come indicato dai filmati di alcuni eventi e dalle dichiarazioni di testimoni oculari israeliani, erano ben addestrati e hanno agito con grande autocontrollo.

Un esempio è stato l’attacco di Hadera del 27 marzo, compiuto da due cugini, Ayman e Ibrahim Ighbariah, dalla città araba di Umm Al-Fahm all’interno di Israele. I media israeliani hanno riportato le inconfondibili abilità degli aggressori e il fatto che fossero armati di armi che, secondo l’agenzia di stampa indipendente israeliana Tazpit Press Service, costano più di 30.000 dollari.

A differenza degli attacchi palestinesi effettuati durante la Seconda Intifada in risposta alla violenza israeliana nei Territori Occupati, i recenti attacchi sono generalmente più mirati, cercano personale di polizia e militare e sono chiaramente volti a scuotere il falso senso di sicurezza di Israele e a minare i servizi di sicurezza del Paese. Nell’attacco a Bnei Brak del 29 marzo, ad esempio, una donna israeliana presente sul posto ha detto ai giornalisti che “il militante gli ha chiesto di allontanarsi dal luogo perché non voleva colpire donne o bambini”.

Sebbene i rapporti dei servizi segreti israeliana abbiano recentemente avvertito di una “ondata di terrorismo” prima del Ramadan, chiaramente avevano poca idea di quale tipo di violenza aspettarsi o dove e come avrebbero colpito i palestinesi.

Dopo l’attacco di Beersheba, i funzionari israeliani hanno fatto riferimento alla responsabilità dello Stato Islamico, una mossa conveniente considerando che il gruppo aveva rivendicato la responsabilità. Questa teoria è stata rapidamente accantonata, poiché è diventato ovvio che gli altri aggressori palestinesi avevano altre affiliazioni politiche o, come nel caso Bnei Brak, nessuna affiliazione nota. La confusione e la disinformazione sono continuate per giorni.

Alcuni lavoratori palestinesi sono stati immediatamente arrestati a Tel Aviv con l’accusa di essere gli aggressori semplicemente perché sembravano arabi, dando prova del caotico approccio israeliano. Infatti, dopo ogni evento, ne è seguito un caos totale, con grandi folle di israeliani armati scesi in strada alla ricerca di chiunque avesse sembianze arabe da arrestare o picchiare senza senso.

Funzionari israeliani hanno contribuito al delirio, con politici di estrema destra come Itamar Ben-Gvir che guidano orde di altri estremisti scatenati nella Gerusalemme occupata.

Invece di esortare alla calma e mostrare fiducia, il 30 marzo il Primo Ministro Bennett ha invitato i cittadini israeliani ad armarsi. “Chiunque abbia un porto d’armi, questo è il momento di portare un’arma”, ha detto in una dichiarazione video. Tuttavia, se la risposta di Israele a qualsiasi forma di resistenza palestinese fosse stata più armi da fuoco, i palestinesi sarebbero stati pacificati molto tempo fa.

Per placare la rabbia degli israeliani, in passato l’esercito israeliano ha fatto irruzione nella città e nel campo profughi di Jenin in molte occasioni, ogni volta lasciando dietro di sé una scia di palestinesi morti o feriti, inclusi molti civili non combattenti. Tra questi il quindicenne Imad Hashash, ucciso lo scorso agosto mentre filmava l’invasione sul suo cellulare. Lo stesso scenario si è svolto sabato.

Tuttavia, è stato un esercizio inutile, poiché è stata la violenza israeliana a Jenin nel corso degli anni che ha portato alla resistenza armata che continua a provenire dal campo. I palestinesi, sia a Jenin che altrove, reagiscono perché gli vengono negati i diritti umani fondamentali, non hanno obiettivi politici, vivono in condizioni di estrema povertà, non hanno una vera guida e si sentono abbandonati dalla comunità internazionale.

L’Autorità Palestinese di Mahmoud Abbas sembra essere del tutto impopolare. Le dichiarazioni di Abbas riflettono il suo distacco dalla realtà della violenza israeliana, dell’occupazione militare e dell’Apartheid in tutta la Palestina. Fedele alla forma, ha prontamente condannato l’attacco di Tel Aviv, come ha fatto con i precedenti, facendo ogni volta lo stesso riferimento sulla necessità di mantenere la “stabilità” e di prevenire “un ulteriore deterioramento della situazione”, secondo l’agenzia di notizie Wafa.

A quale stabilità si riferisce Abbas, quando la sofferenza palestinese è stata aggravata dalla crescente violenza dei coloni, dall’espansione degli insediamenti illegali, dal furto di terre e, grazie ai recenti eventi internazionali, dall’insicurezza alimentare?

Funzionari e media israeliani, ancora una volta, stanno convenientemente attribuendo la colpa in gran parte a Jenin, un minuscolo tratto di un’area sovrappopolata. In tal modo, Israele vuole dare l’impressione che il nuovo fenomeno degli attacchi di rappresaglia palestinesi sia confinato in un unico luogo, che è adiacente al confine israeliano e può essere facilmente “trattato”.

Un’operazione militare israeliana nel campo può servire all’agenda politica di Bennett, trasmettere un senso di forza e riconquistare alcuni nel suo disincantato collegio elettorale. Ma è solo una soluzione temporanea. Attaccare Jenin ora non fa differenza nel lungo periodo. Dopotutto, il campo è risorto dalle ceneri della sua quasi totale distruzione da parte dell’esercito israeliano nell’aprile 2002.

I rinnovati attacchi palestinesi parlano di una geografia molto più ampia: il Negev, Umm Al-Fahm e la Cisgiordania. I semi di questa connettività territoriale sono legati alla guerra israeliana del maggio scorso e alla successiva ribellione palestinese, scoppiata in ogni parte della Palestina, comprese le comunità palestinesi all’interno di Israele.

Il problema di Israele è la sua insistenza nel fornire soluzioni militari a breve termine a un problema a lungo termine, che a sua volta deriva proprio da queste soluzioni militari. Se Israele continua a soggiogare il popolo palestinese sotto l’attuale sistema di occupazione militare e approfondimento dell’Apartheid, i palestinesi continueranno sicuramente a rispondere fino a quando la loro realtà oppressiva non sarà cambiata. In nessuna misura la violenza israeliana può cambiare questa verità.

Ramzy Baroud è giornalista ed editore di The Palestine Chronicle. È autore di cinque libri. Il suo ultimo è “Queste catene saranno spezzate: storie palestinesi di lotta e sfida nelle carceri israeliane” (Clarity Press, Atlanta). Baroud è un ricercatore senior non residente presso il Centro per l’Islam e gli Affari Globali (CIGA), Università Zaim di Istanbul (IZU). Il suo sito web è www.ramzybaroud.net