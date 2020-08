IN UN ALTRO CRIMINE DI GUERRA GLI ISRAELIANI TAGLIANO L’ELETTRICITÀ A GAZA RENDENDO DISOCCUPATI 50.000 LAVORATORI

“2. Gli atti seguenti sono e resteranno vietati in qualsiasi tempo e luogo, che siano commessi ad agenti civili o militari: a) violenza contro la vita, la salute o il benessere fisico o mentale delle persone, in particolare: i) assassinio; ii) torture di ogni genere, fisiche o mentali; iii) punizioni corporali; e iv) mutilazioni; b) offese alla dignità personale, in particolare trattamenti umilianti o degradanti, prostituzione forzata e qualsiasi forma di aggressione indecente; c) la presa di ostaggi; d) le punizioni collettive; ed e) le minacce di commettere uno qualsiasi degli atti precedenti.”