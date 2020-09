tratto da: https://www.remocontro.it/2020/09/13/incendi-climatici-e-governanti-stupidi-che-li-negano-incendi-e-potere-nella-storia/

Giovanni Punzo 13 Settembre 2020

L’incendio di Roma imperiale

L’ovest degli Stati Uniti brucia, ma Trump nega sia anche colpa dei cambiamenti climatici e lascia libere le industrie di bucale l’ozono a colpi di CO2. L’Amazzonia brucia, ma Bolsonaro dice che non è colpa dei disboscatori e dei cercatori d’oro. Persino la Siberia brucia, ma la Russia di Putin deve inseguire lo sviluppo industriale avversario a tutti i costi.

Papa Francesco, già tre anni fa diceva, «La questione dei cambiamenti climatici va presa sul serio, non è una cosa su cui si può scherzare, è molto seria». «Mi viene in mente una frase dell’Antico Testamento: l’uomo è uno stupido, è un testardo che non vede. L’unico animale del creato che mette la gamba nella stessa buca. Per superbia, per sufficienza, per il Dio ‘tasca’…». «Sul clima i politici hanno la loro responsabilità morale. La Storia giudicherà».

La storia che brucia.