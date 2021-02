INDAGINE SUI CRIMINI DI GUERRA – di Patrizia Cecconi

tratto da: https://comune-info.net/inchiesta-sui-crimini-di-guerra/

Dopo oltre un anno dalla richiesta della procuratrice Fatou Bensouda, il 5 febbraio la Camera Preliminare della Corte Penale Internazionale ha finalmente ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte sulla Palestina per aprire un’indagine sui presunti crimini di guerra e contro l’umanità nei territori palestinesi. Un passo in avanti, molto piccolo e molto significativo, in un processo delicato e lentissimo per l’affermazione delle responsabilità di singoli esponenti nell’oppressione di un popolo che non si piega all’Apartheid cui lo sottopone il potere politico e militare di Israele. La seconda intervista all’avvocato Giannangeli (nel link sotto potete accedere anche alla prima) spiega con precisione il significato e le conseguenze a lungo termine di quel pronunciamento: “Gli Stati dovrebbero favorire le indagini, cosa che Israele ha già detto che non farà. Anche perché l’attività di indagine deve individuare, a mio avviso, responsabilità ai vertici della catena di comando, a livello politico e militare. Ritengo che le indagini su apartheid e settlements siano di particolare semplicità perché attengono alla situazione sul terreno che è sotto gli occhi di tutti. Diversa invece è la situazione dei crimini commessi durante le azioni militari”