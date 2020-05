Intervista a Bassam Saleh, esponente palestinese, circa la minaccia di annessione

In concomitanza con l’arrivo della triste ricorrenza della Nakba, la catastrofe palestinese, coincidente con i festeggiamenti israeliani per la nascita dello Stato sorto su diverse centinaia di villaggi e città distrutti o occupati e con la cacciata di circa 750.000 palestinesi e l’uccisione di alcune migliaia di essi, il giornalista ebreo israeliano Gideon Levy, storico amico del popolo palestinese e ostinato censore delle politiche illegali, violente e sanguinarie del governo Netanyahu, senza abbandonare la sua critica, né la sua comprensione verso i palestinesi, ha pubblicato un articolo che ha provocato stupore e profondo sconcerto nei palestinesi abituati a considerarlo sostenitore dei loro diritti costantemente violati.

Inoltre, l’arrivo in Israele del Segretario di Stato USA Mike Pompeo per sostenere l’illegale progetto di annessione israeliana di Territori Palestinesi illegalmente occupati, ha portato all’immediata reazione delle varie realtà palestinesi, con lettere aperte, appelli e denunce contro il progetto Trump-Netanyahu.

Su questo, ma in particolare sul significato e le previste conseguenze dell’articolo di Gideon Levy abbiamo chiesto un parere a Bassam Saleh, attivista palestinese che vive in Italia da molti anni e coordinatore di organizzazioni palestinesi e italiane impegnate per il raggiungimento di una pace giusta in M.O.