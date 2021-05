Intervista. “ISRAELE E’ IN CRISI”: NON SA CHE DARE DI 7 MILIONI DI PALESTINESI

Intervista al regista palestinese Kamal Aljafari: «La vera discriminazione è il non riconoscerci come collettività, non riconoscerci come palestinesi. I giovani chiedono uno Stato per tutti i suoi cittadini. Sta proprio qua la tragica crisi del sionismo: volere uno Stato ebraico a fronte di 7 milioni di palestinesi presenti»