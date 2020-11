IOF dislocano la famiglia di un prigioniero e ne radono al suolo l’abitazione

tratto da: http://www.infopal.it/iof-dislocano-la-famiglia-di-un-prigioniero-e-ne-radono-al-suolo-labitazione/

2/11/2020

Nablus-PIC e Quds Press. Lunedì all’alba le forze di occupazione israeliane (IOF) hanno lasciato per strada una famiglia palestinese, in seguito all’abbattimento dell’abitazione del prigioniero Khalil Duweikat, nella città di Rujeib, a sud di Nablus. Il sindaco di Rujeib ha affermato che le IOF hanno prima transennato l’area attorno alla casa e, successivamente, l’hanno demolita, sottolineando che si trattava di una casa a due piani. A causa del provvedimento israeliano la famiglia Duweikat è stata lasciata senza tetto, in balia del freddo e della pioggia. Fortunatamente, i vicini di casa sono subito intervenuti, offrendo aiuto e ospitalità nella loro abitazione. Nel frattempo, in città sono scoppiati violenti scontri, dopo che i residenti hanno cercato di impedire alle IOF di demolire altre case. Secondo quanto riferito, tre giovani uomini sono stati feriti dai proiettili delle IOF durante gli scontri in città. L’autorità di occupazione israeliana ha accusato Khalil Duweikat di aver accoltellato e ucciso un rabbino lo scorso agosto, nella città di Petah Tikva, zona centrale di Israele.

© Agenzia stampa Infopal

E’ permessa la riproduzione previa citazione della fonte “Agenzia stampa Infopal – www.infopal.it”