IoNonPossoRestareaCasa

tratto da: COMUNE-info

A dire il vero, nessuno gli ha detto nulla sul diritto (o il dovere) di non andare a lavorare a causa del virus. Kuldip, primo bracciante indiano a ottenere il permesso di soggiorno in Italia per motivi di giustizia dopo 6 anni di lavoro in condizione di schiavitù, spiega che va a lavorare ogni giorno con la bicicletta. Se saltasse anche solo una settimana, diventerebbe impossibile vivere per lui e per la famiglia che ha lasciato in India. E poi il padrone lo sostituirebbe con un altro. «Tanto state all’aria aperta e non vi succede nulla, mi ha detto il padrone», dice Pappu, un altro bracciante delle campagne del Pontino