tratto da: https://www.remocontro.it/2020/12/14/iran-degli-ayatollah-e-stati-uniti-di-trump-il-boia-li-unisce/

Remocontro 14 Dicembre 2020

, che aveva sostenuto il movimento di protesta iraniano di tre anni fa. Esiliato in Francia, fu catturato e riportato nel suo Paese per essere giudicato. «Un filo rosso unisce Trump all’Iran: il boia», titola duro Avvenire, giornale dei vescovi. Trump concluderà il suo mandato con il record del maggior numero di esecuzioni federali in una presidenza in oltre un secolo.

Nuova esecuzione in due giorni negli Usa dopo la moratoria che durava da 17 anni interrotta da Trump. In contemporanea a Teheran è stato impiccato il giornalista Ruollah Zam

