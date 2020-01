Iran, l’attore Moni Ovadia: “Con la scusa della libertà Usa si sono sentiti in diritto di uccidere persone, rovesciare e destabilizzare governi”

tratto da: FRAMMENTI VOCALI IN MO

Nel corso dei decenni gli Stati Uniti, con la scusa della libertà, hanno disseminato le loro armi in ogni angolo del pianeta, ritenendosi in diritto di usarle per i loro interessi internazionali, contro ogni regola, per uccidere persone, rovesciare e destabilizzare governi

Quanto a Israele

rischia di entrare nell’occhio del ciclone perché il governo reazionario di Netanyahu non conosce le vie della pace, ma solo quelle della forza, della supremazia e della violenza