Israele afferma che è “altamente probabile” che il suo esercito abbia ucciso Shireen Abu Akleh per errore

Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Israele afferma che non avvierà un’indagine penale sull’uccisione della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh.

Israele ha dichiarato che esiste un'”alta possibilità” che la giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh sia stata “colpita accidentalmente” dal fuoco dell’esercito israeliano, ma ha aggiunto che non avvierà un’indagine penale.

Lunedì pomeriggio le autorità israeliane hanno reso noti i risultati della loro indagine sull’uccisione. Testimoni, Al Jazeera e numerose indagini delle Nazioni Unite, dei gruppi per i diritti umani e delle organizzazioni dei media avevano affermato che un soldato israeliano aveva ucciso Abu Akleh.

L’indagine israeliana ha affermato che i soldati israeliani hanno subito il fuoco dei combattenti palestinesi sulla scena, un’affermazione che non è stata corroborata dai filmati dell’incidente.

“Non è possibile determinare in modo inequivocabile la fonte degli spari che hanno colpito e ucciso la signora Abu Akleh”, si legge nel rapporto, aggiungendo che rimane la “possibilità” che sia stata “colpita da proiettili sparati da uomini armati palestinesi”.

“Dopo un esame completo dell’incidente e sulla base di tutti i risultati, l’Avvocato generale militare ha ritenuto che, nelle circostanze del caso, non c’è alcun sospetto di reato che giustifichi l’apertura di un’indagine della Polizia militare”, si legge nel rapporto.

In un briefing per i giornalisti prima della pubblicazione dei risultati, alti ufficiali dell’esercito israeliano hanno dichiarato di aver incontrato il soldato e che “se l’ha fatto, l’ha fatto per errore”.

Abu Akleh, una palestinese-americana di 51 anni, è stata uccisa dalle forze israeliane l’11 maggio, mentre copriva un raid dell’esercito a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata.

Molteplici indagini dettagliate, condotte anche dalle Nazioni Unite, dall’Autorità Palestinese (AP) e da diversi media, tra cui la CNN e l’Associated Press (AP), hanno rilevato che Abu Akleh è stata definitivamente colpita dal fuoco israeliano e che non c’erano combattenti palestinesi sulla scena quando è stata uccisa.

Anche i giornalisti che si trovavano accanto a lei e che hanno assistito all’uccisione hanno dichiarato che non erano presenti combattenti palestinesi.

I testimoni palestinesi hanno dichiarato al podcast The Take di Al Jazeera di non essere mai stati contattati da Israele nell’ambito delle indagini.

Israele ha cercato di “oscurare la verità”.

In una dichiarazione di lunedì, la famiglia di Abu Akleh ha affermato che Israele ha cercato di “oscurare la verità e di evitare la responsabilità per l’uccisione di Shireen Abu Akleh”.

“Come previsto, Israele ha rifiutato di assumersi la responsabilità dell’omicidio di Shireen. La nostra famiglia non è sorpresa da questo non è sorpresa di questo risultato, poiché è ovvio a chiunque che i criminali di guerra israeliani non sono in grado di indagare sui propri crimini”, si legge nella dichiarazione.

“Continueremo a chiedere che il governo degli Stati Uniti dia seguito ai suoi impegni dichiarati in materia di responsabilità”.

Abu Akleh era una veterana corrispondente della TV araba Al Jazeera e un nome noto nel mondo arabo che ha lavorato con la rete per più di 25 anni coprendo l’occupazione israeliana dei territori palestinesi.

La sua uccisione ha suscitato indignazione a livello mondiale e richieste di massa per un’indagine indipendente, che Israele ha rifiutato, scegliendo invece di condurre le proprie indagini.

Quando è stata uccisa, Abu Akleh indossava un giubbotto e un casco da giornalista chiaramente contrassegnati ed era in piedi con altri giornalisti, anch’essi in tenuta da stampa.

Anche un altro giornalista di Al Jazeera, Ali al-Samoudi, è stato colpito alla schiena sulla scena, ma si è poi ripreso.

Al Jazeera e la famiglia di Abu Akleh hanno denunciato la sua uccisione alla Corte penale internazionale (CPI).

Il network Al Jazeera ha descritto l’uccisione in una dichiarazione come un “palese omicidio” e ha affermato che Abu Akleh è stato “assassinato a sangue freddo”.

“Al Jazeera ritiene il governo israeliano e le forze di occupazione responsabili dell’uccisione di Shireen”, ha dichiarato il network. “Invita inoltre la comunità internazionale a condannare e ritenere responsabili le forze di occupazione israeliane per aver intenzionalmente preso di mira e ucciso Shireen”.

Gli Stati Uniti hanno inizialmente sollecitato la conduzione di un’indagine indipendente, ma in seguito hanno affermato che Israele ha “i mezzi e le capacità per condurre un’indagine approfondita e completa”.

Il 4 luglio, gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione basata sui risultati dell’indagine israeliana, in cui si affermava che Abu Akleh era stata probabilmente uccisa da colpi di arma da fuoco “non intenzionali” sparati dalle postazioni israeliane, ma si affermava che l’origine del proiettile che l’aveva colpita rimaneva “inconcludente”, suscitando la rabbia della sua famiglia e di quanti seguivano il caso.

Almeno 46 giornalisti palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza dal 2000, secondo il Sindacato dei giornalisti palestinesi (PJS).