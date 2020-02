Israele allaga terreni agricoli nella Striscia di Gaza assediata: mezzo milione di dollari di danni

tratto da: infopal

11/2/2020

Gaza-PIC. Lunedì, le forze di occupazione israeliane hanno pompato grandi quantità di acqua piovana nelle terre agricole ad est della città di Gaza. I comitati dell’Unione del lavoro agricolo hanno dichiarato in un comunicato stampa che le forze di occupazione israeliane hanno aperto dighe di acqua piovana lungo il confine con la Striscia di Gaza assediata, allagando i terreni agricoli ad est della città di Gaza. Si tratta della quinta volta in questa stagione che le forze israeliane causano danni a grandi quantità di raccolti nella Gaza assediata e in crisi umanitaria. Questa ripetuta mossa ha causato perdite agli agricoltori palestinesi a Gaza stimate in mezzo milione di dollari, secondo il ministero dell’Agricoltura.

