Israele approverà 4.000 nuove unità abitative per i coloni ebrei in Cisgiordania

Articolo pubblicato originariamente da Middleeasteye

I parlamentari di destra elogiano la decisione dopo l’uccisione di tre israeliani, mentre voci critiche affermano che gli insediamenti illegali sono un ostacolo alla pace.

Di Edna Mohamed

Venerdì il Ministero israeliano della Difesa ha affermato che è imminente l’approvazione per la costruzione di circa 4.000 unità abitative per gli insediamenti ebraici illegali nella Cisgiordania occupata. Il ministero ha precisato che dovrebbero essere costruite 1.452 unità, mentre 2.536 dovrebbero essere approvate dal ministro della Difesa Benny Gantz giovedì.

Gli insediamenti israeliani nel Territori palestinesi occupati sono illegali secondo il diritto internazionale. L’ultima volta che le unità di insediamento sono state approvate in ottobre, l’amministrazione Biden ha criticato Israele, condannando la continua costruzione di insediamenti.

I partiti di destra hanno elogiato la decisione. La formazione politica New Hope, membro della coalizione di governo, ha affermato che il rafforzamento dell’insediamento ebraico è più che mai determinato.

La decisione segue l’uccisione di tre israeliani in un attacco nella città centrale di Elad. Si sospetta che gli autori siano stati due palestinesi.

“La convocazione dell’Alto Consiglio per la pianificazione in questo momento è doppiamente importante. I nemici di Israele devono sapere che il popolo di Israele è determinato a rafforzare l’insediamento ebraico, in particolare in Giudea e Samaria [Cisgiordania]”,ha affermato New Hope in un Tweet twittare.

Nir Orback, un deputato del partito Yamina del Primo Ministro Naftali Bennett, ha twittato: “Mi congratulo con il Ministro della Difesa e il Primo Ministro per aver risposto alla mia richiesta e per aver indetto la convocazione all’Assemblea Generale. A Gaza, continueremo a lavorare per una soluzione . L’insediamento in tutto Israele è più forte e più sicuro”.

Tuttavia, Mossi Raz, del partito di sinistra Meretz, ha risposto a Orback, dicendo: “Approvare la costruzione di oltre 3.000 unità negli insediamenti nei Territori occupati è immorale e dannoso per i futuri cittadini di Israele”.

Giovedì, l’Alta Corte israeliana si è pronunciata per lo sfratto di 1.000 palestinesi da un’area della Cisgiordania in modo che la terra possa essere riutilizzata dall’esercito israeliano come “zona di fuoco”.

Masafer Yatta, un’area rurale di 3.000 ettari sulle colline meridionali di Hebron, è sotto il controllo israeliano e ospita numerosi piccoli villaggi palestinesi. Tuttavia, Israele ha sostenuto che gli abitanti dei villaggi che vivevano nell’area non erano residenti permanenti quando la zona fu dichiarata area militare (zona di fuoco) negli anni ’80.