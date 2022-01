Israele deve scegliere: ritirarsi dai territori occupati o concedere pieni diritti ai palestinesi sotto il suo controllo

Il ministro dell’Istruzione israeliano ha recentemente confermato la decisione del suo predecessore di non dare il Premio Israele al professore di matematica Oded Goldreich perché sostiene il boicottaggio dell’Università di Ariel, situata in un grande insediamento in Cisgiordania. “Non posso assegnare il Premio Israele per i risultati accademici, per quanto impressionanti, a chi chiede di boicottare Israele”, accusandolo di boicottare “istituzioni accademiche in Israele”, anche se Ariel non è in Israele.