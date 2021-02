ISRAELE DISTRUGGE UNA FORESTA NATURALE, SRADICA 10.000 ALBERI

L’esercito israeliano ieri ha distrutto una riserva naturale e sradicato almeno 10.000 alberi in una campagna militare nel nord della Cisgiordania, con una mossa che i palestinesi hanno definito un “crimine”.

Bisharat ha sottolineato che l’occupazione afferma che la distruzione della riserva è avvenuta in quanto classificata come zona militare, nonostante la zona fosse distante più di 300 metri dalle aree residenziali e servisse da “sbocco” per i residenti.

L’esercito di occupazione “ha abbattuto e distrutto circa 10.000 alberi forestali e circa 300 ulivi”, ha detto. Gli alberi sono stati piantati nella riserva naturale otto anni fa nell’ambito del progetto Greening Palestine supervisionato dal Ministero dell’Agricoltura palestinese e finanziato dal consolato venezuelano in Palestina.

In una dichiarazione, la commissione per la Liberazione della Palestina e per la Resistenza al Muro e alla Colonizzazione ha dichiarato che Israele “ha formato un’unità speciale la cui missione è di fare la guerra alla Valle del Giordano”.