Israele e il genocidio guatemalteco

tratto da: https://www.invictapalestina.org/archives/41169

29/12/2020

Il genocidio non è un problema per il Sionismo. La popolazione nativa della Palestina o del Guatemala erano e sono sacrificabili ai loro occhi.

Spanishhalyon Blog

“Una volta radunati tutti, le truppe afferrarono i bambini strappandoli alle loro madri e li gettarono a terra. Rinchiusero quante più persone potevano in una casa e le persone rimanenti (circa 35) in un’altra, tra cui il testimone. “Lanciavano bombe in quell’altra casa, c’erano rumori terribili, urla, persone che chiedevan perdono, bambini che piangevano. Dio ci aiuti! Stavo pregando. Non lasciare che ci uccidano! Potevamo sentire l’odore della povera gente che bruciava”.

“Diremo agli americani: non misuratevi con noi a Taiwan, in Sud Africa, nei Caraibi o in altri luoghi dove non è possibile vendere armi direttamente. Lasciatelo fare a noi. Israele sarà il vostro intermediario”. Yaakov Meridor, ministro dell’economia israeliano all’inizio degli anni ’80, dichiarò che Israele desiderava essere un intermediario degli Stati Uniti nei paesi in cui questo aveva deciso di non vendere apertamente e armi.

Il primo testimone visse per molti anni a Nebaj, nel triangolo di Ixíl popolato dai Maya. Nel 1980, l’esercito iniziò a razziare sistematicamente i villaggi, uccidendo quegli abitanti sospettati di sovversione e confinando i restanti residenti in villaggi controllati. Quando un numero crescente di abitanti di Ixil abbandonò le proprie case per stabilirsi sulle montagne, l’esercito inviò elicotteri a lanciare migliaia di volantini sulla zona, avvertendo le persone che non vivevano nei villaggi controllati dall’esercito: “Siete animali che vivono in montagna e sarete trattati come tali”.

“La sua famiglia e molti altri scelsero di rimanere in quello che divenne un villaggio controllato dai militari. Di conseguenza, lui ei suoi fratelli furono costretti a unirsi ai PAC (paramilitari guatemaltechi) “Ci dicevano: devi essere addestrato per uccidere la tua stessa famiglia; dicevano che tutti quelli che vivevano nella zona di Quiché erano guerriglieri e quindi dovevamo ucciderli tutti.” – un ex membro delle pattuglie civili nell’Ixcán, nel nord di Quiché