Israele è una “furia” contro i diritti umani, dichiara la nuova direttrice di Human Rights Watch

Il governo israeliano è “su tutte le furie” contro i diritti umani, ha dichiarato giovedì il nuovo capo di Human Rights Watch, che ha esortato gli Stati Uniti e gli altri alleati a fare di più per chiedere conto dei presunti abusi e convincerlo a cambiare rotta.

Il progetto di revisione del sistema giudiziario da parte del governo religioso-nazionalista israeliano sarebbe “un disastro” per i diritti umani, ha dichiarato a Reuters Tirana Hassan, direttore esecutivo di HRW.

“Con lo stato attuale del governo israeliano e gli attacchi al sistema giudiziario in particolare, vediamo che questo non è un governo che rispetta i diritti umani”, ha detto Hassan.

“Questo è un governo che in realtà si sta scatenando contro i diritti umani a livello nazionale, contro il suo stesso popolo in Israele…”.

Il portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Lior Haiat, ha dichiarato: “Questo è un esempio incredibile di quanto lei e l’organizzazione siano parziali”.

“Israele è una democrazia forte e vibrante. I manifestanti degli ultimi mesi ne sono un esempio impressionante. Centinaia di migliaia di persone stanno manifestando nelle strade. Senza violenza. Protette dalla polizia. È così che funziona una vera democrazia.

“È l’ennesimo esempio di un’organizzazione che prende di mira Israele su qualsiasi cosa, senza un minimo di comprensione o correttezza. È così triste”.

Il piano del governo di consentire al Parlamento di scavalcare le decisioni della Corte Suprema e di controllare le nomine giudiziarie ha scatenato alcune delle più grandi proteste di piazza nella storia di Israele, con i critici che hanno definito la mossa una minaccia alla democrazia.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e i suoi sostenitori affermano che il piano garantirebbe un giusto equilibrio tra il governo eletto e la magistratura e non metterebbe in pericolo i diritti individuali e delle minoranze.

All’inizio della settimana Netanyahu ha messo in pausa le fasi legislative per l’attuazione del piano e ha avviato colloqui con l’opposizione politica per un compromesso.

Hassan, un avvocato che ha rappresentato i richiedenti asilo, ha detto di sperare che l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden “faccia leva sulle loro relazioni e sul loro potere per garantire che Israele faccia un passo indietro dal baratro in cui si trova ora per quanto riguarda i diritti umani”.

“Ci aspettiamo che gli Stati Uniti… chiedano conto a Israele degli abusi commessi con lo stesso rigore con cui sono disposti a chiedere conto alla Cina dei suoi abusi”, ha aggiunto.

In un rapporto del 2021, Human Rights Watch ha definito “apartheid” il trattamento riservato da Israele ai palestinesi e la pluridecennale occupazione israeliana della Cisgiordania.

Alcuni gruppi pro-Israele, tra cui importanti organizzazioni ebraiche negli Stati Uniti, hanno affermato che HRW e altri gruppi per i diritti hanno mostrato pregiudizi contro Israele nei loro rapporti.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha riportato un record di 152 uccisioni di palestinesi da parte delle forze di sicurezza israeliane lo scorso anno in Cisgiordania e a Gerusalemme Est e ha affermato che anche la violenza dei coloni ebrei contro i palestinesi si è intensificata.

L’aumento delle operazioni dell’esercito israeliano ha fatto seguito a un’impennata di attacchi da parte dei palestinesi nell’ultimo anno, in cui sono state uccise almeno 45 persone, secondo i dati del Ministero degli Esteri israeliano.

In commenti separati, durante un incontro alle Nazioni Unite a Ginevra, giovedì, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori occupati, ha affermato che la situazione si sta deteriorando.

“Ho visto un aumento delle forme di umiliazione e delle indignazioni imposte ai palestinesi, un rafforzamento dell’architettura soffocante…”, ha dichiarato.

