Israele: ebrei ultraortodossi tra riti e vita di gregge, bomba virus contro tutti

tratto da: REMOCONTRO

Remocontro 31 Marzo 2020

Secondo i dati diffusi dalle reti televisive, gli ebrei ultraortodossi rappresentano la metà dei ricoverati nelle terapie intensive per il coronavirus. Cresce il risentimento degli israeliani laici e non solo verso i religiosi integralisti che non rispettano le disposizioni sanitarie

«Il governo si prepara ad allestire in alcuni alberghi degli speciali centri di quarantena per gli ultraortodossi, con un rigido rispetto delle prescrizioni alimentari e della separazione fra i sessi», scrive Michele Giorgio. Ma, avverte Yigal Bronner, docente all’Università Ebraica di Gerusalemme, «nelle strade del paese si sta diffondendo una pericolosa avversione per i religiosi ortodossi descritti da molti come parassiti che non hanno a cuore il bene di tutta la popolazione».