Israele fa terra bruciata a Gaza

26 maggio 2020

https://electronicintifada.net/content/israel-wages-scorched-earth-warfare-gaza/30291

di Amjad Ayman Yaghi

dobbiamo sradicare le colture e cercare di sostituire il terreno superficiale per far rivivere la terra

L’esercito israeliano non sa quanto soffriamo dopo ogni irrorazione

Vediamo, in queste operazioni, la distruzione del nostro futuro. Non so perché li spaventiamo. Sanno perfettamente che siamo agricoltori, che coltiviamo la terra per raccogliere i prodotti agricoli e poi venderli. Questo ci rende forse dei terroristi?