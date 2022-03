Israele faciliterà Aliyah dall’Ucraina nel mezzo dell’invasione russa, ma solo per gli ebrei “halakhici”.

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto in italiano da Frammenti Vocali

Israele consente ai coniugi non ebrei e ai figli di ucraini idonei all’aliyah di immigrare, ma solo se sono ebrei secondo la legge religiosa.

Tra le aspettative di un’enorme ondata di immigrazione dall’Ucraina nelle prossime settimane, il ministero dell’Interno ha avviato un cambiamento politico che discrimina palesemente gli individui che possono beneficiare dell’aliyah ma non sono halakhicamente ebrei (nati da madri ebree).

Secondo la Legge del Ritorno, qualsiasi individuo con almeno un nonno ebreo può immigrare in Israele e ricevere automaticamente la cittadinanza. Anche il coniuge e i figli di quell’individuo possono venire in Israele e ricevere la cittadinanza automatica, purché accompagnino il coniuge o genitore idoneo.

Dall’invasione russa della scorsa settimana, il governo ucraino ha proibito a tutti gli uomini di età compresa tra i 18 ei 60 anni di lasciare il paese per garantire che le sue forze combattenti non siano esaurite.

Alla luce di questo divieto il ministero dell’Interno israeliano ha deciso che avrebbe consentito ai coniugi non ebrei e ai figli di ucraini che si qualificano per l’aliyah di immigrare in Israele, ma a una condizione: che il coniuge o genitore idoneo sia un ebreo halakhico. Di conseguenza, i familiari non ebrei di un uomo nato da madre ebrea avranno il diritto di immigrare da soli, ma i familiari non ebrei di un uomo il cui unico genitore ebreo era suo padre non lo faranno.

Questo cambiamento di politica è stato presentato alla riunione del comitato della Knesset da Yoel Lipovitzky, direttore dell’Autorità per la popolazione e l’immigrazione al ministero dell’Interno. Ha detto che è stato avviato dal ministro dell’Interno Ayelet Shaked .

Gilad Kariv del Partito Laburista, presidente del comitato della Knesset, si è detto scioccato dal fatto che la nuova regola si applicasse solo alle famiglie degli ebrei halakhici. “Questa è la prima volta che ricordo che la Legge sul Ritorno crea due diverse categorie di individui idonei”, ha detto. “Fino ad ora, le persone idonee hanno sempre goduto degli stessi esatti diritti”.

Ronen Cohen, direttore generale del Ministero dell’Aliyah e dell’Integrazione, ha detto al comitato che 11.000 letti in hotel e ostelli in tutto il paese erano stati riservati agli immigrati in modo che avessero un posto dove stare non appena arrivati. “Ci stiamo preparando per centinaia di immigrati al giorno dall’Ucraina e migliaia in brevissimo tempo”.

Domenica, il console ucraino in Israele, Roman Kotovich, ha inviato una lettera al ministero dell’Interno chiedendo che Israele consenta a qualsiasi ucraino in arrivo all’aeroporto internazionale israeliano Ben-Gurion di essere ammesso nel paese alla luce della situazione pericolosa per la vita in Ucraina.

Gli ucraini in fuga dalla guerra che non possono beneficiare dell’aliyah devono ancora dimostrare che non intendono stabilirsi in Israele come condizione per poter entrare nel paese. .

“Abbiamo chiesto un atto umanitario al popolo israeliano amico”, ha affermato l’ambasciata in una nota. “Mentre la guerra in Ucraina infuria e gli ucraini combattono coraggiosamente per il loro paese, esortiamo [il] governo israeliano a rafforzare il suo sostegno all’Ucraina e mantenere i loro confini aperti ai rifugiati che cercano rifugio”.

Un alto funzionario del ministero dell’Interno ha detto ad Haaretz che i cittadini ucraini non possono entrare nel paese se non soddisfano i criteri, ma ha aggiunto che coloro che non hanno motivi validi per entrare nel paese non saranno rimpatriati in Ucraina in questo momento. Il ministero sta conducendo valutazioni quotidiane della situazione sulla politica relativa all’ammissione di cittadini ucraini, ha aggiunto il funzionario.

“In un momento di crisi globale senza precedenti in cui il mondo si sta mobilitando per assistere i cittadini ucraini in fuga dal loro paese, lo Stato di Israele dovrebbe fornire protezione non solo a coloro che si trovano in [Israele], ma anche a coloro che arrivano ai suoi confini e cercano protezione, Inbar Barel, il direttore legale della Hotline for Refugees and Migrants e Nimrod Avigal, il vice direttore dell’organizzazione di assistenza agli immigrati HIAS in Israele, hanno dichiarato in una nota.

Negli ultimi anni è stato negato l’ingresso in Israele a più ucraini rispetto ai cittadini di qualsiasi altro paese, principalmente per prevenire l’immigrazione clandestina. Tra il 2018 e il 2021, a un totale di 15.430 ucraini è stato impedito di entrare in Israele, ma negli ultimi due anni il numero è diminuito drasticamente poiché i voli tra i due paesi sono stati ridotti a causa della pandemia di coronavirus.

Ci sono circa 7.200 ucraini attualmente in Israele con visti turistici scaduti. Rappresentano circa il 24 per cento di tutti i cittadini stranieri nel paese illegalmente.