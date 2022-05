Israele formerà la “Guardia nazionale civile” dopo l’ondata di attacchi

Articolo originariamente pubblicato da Middleeasteye

In Israele si formerà un nuovo organismo costituito da volontari civili e soldati di riserva, compresi gli ufficiali che operano nella Cisgiordania occupata.

ll governo israeliano formerà una nuova “guardia nazionale civile” per combattere la recente ondata di attacchi mortali, ha annunciato domenica il primo ministro.

La nuova forza comprenderà unità di volontari civili e forze israeliane, inclusi soldati di riserva e “polizia di frontiera”, che operano nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme est.

Il primo ministro Naftali Bennett ha incaricato il Consiglio per la sicurezza nazionale di presentare una proposta per la creazione della guardia entro la fine del mese, in coordinamento con il ministero della sicurezza interna.

L’annuncio è stato fatto poche ore dopo che le forze israeliane hanno arrestato due palestinesi sospettati di aver ucciso tre israeliani giovedì nella città centrale di Elad.

“Catturare i palestinesi non è sufficiente. Siamo in una nuova fase della guerra al terrorismo”, ha detto Bennett in una riunione di gabinetto.

“Il compito prioritario per il governo israeliano è ripristinare la sicurezza personale dei cittadini israeliani”, ha aggiunto.

I piani per istituire una nuova guardia nazionale sono stati discussi per la prima volta un anno fa, ha affermato il quotidiano israeliano Haaretz, in seguito allo scoppio di violenze nelle città israeliane e palestinesi a maggio.

Due cittadini palestinesi di Israele sono stati uccisi tra il 10 e il 21 maggio, mentre i coloni israeliani e la polizia hanno represso i manifestanti che chiedevano la fine delle aggressioni israeliane a Gaza e nella moschea al-Aqsa di Gerusalemme.

L’annuncio di domenica arriva sullo sfondo delle crescenti tensioni in Israele e Palestina.

Negli ultimi due mesi, 18 civili e agenti di polizia israeliani sono stati uccisi in diversi accoltellamenti e sparatorie da parte di palestinesi, compreso uno che è stato ucciso in un insediamento in Cisgiordania ritenuto illegale dal diritto internazionale.

Nello stesso periodo, almeno 27 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane e dai coloni in Cisgiordania.

Le forze israeliane conducono quasi quotidianamente incursioni violente, a volte mortali, nelle città e nei villaggi palestinesi della Cisgiordania.

Dall’inizio dell’anno, almeno 50 palestinesi sono stati uccisi, tra cui due donne e sette minori, secondo un portavoce del ministero della salute palestinese.