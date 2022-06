Articolo pubblicato originariamente su Samidoun e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Dall’ 1 al 24 luglio 2022, la 109ª edizione del Tour de France partirà da Copenaghen, in Danimarca, per poi attraversare diverse città del Belgio e della Francia. Per il terzo anno consecutivo, la più grande competizione ciclistica del mondo accoglierà sulla linea di partenza la squadra Israel Premier Tech, precedentemente nota come Israel Start-Up Nation.

Fondata dall’uomo d’affari israelo-canadese Sylvan Adams, questa squadra mira a promuovere l’apartheid israeliana. Infatti, “i membri della squadra sono ambasciatori del Paese di Israele, che è la base della squadra. Usiamo lo sport per creare legami e promuovere l’immagine del Paese”, come sottolinea apertamente la squadra in una citazione a un giornale francese.

La presenza di questa squadra con ambizioni apertamente politiche è ancora più scandalosa se vediamo che l’Unione Ciclistica Internazionale sta attualmente sanzionando diverse squadre russe e bielorusse a causa delle politiche dei rispettivi Stati, ma diventa incapace di farlo quando si tratta di denunciare la politica israeliana. Questo dimostra ancora una volta che non è in discussione la legittimità del boicottaggio sportivo, ma gli obiettivi a cui si rivolge.

Poiché Israele continua la sua politica di colonialismo, apartheid e pulizia etnica, chiediamo l’intensificazione del boicottaggio di Israele come strumento anticolonialista e antirazzista in solidarietà con la resistenza palestinese che lotta per la liberazione della Palestina dal fiume al mare. In questo contesto, chiediamo il boicottaggio della squadra Israel Premier Tech e un aumento delle azioni e delle organizzazioni durante questa competizione. La bandiera della Palestina deve sventolare ovunque per far capire che non accettiamo la presenza di una squadra che rappresenta i carnefici del popolo palestinese.

Boicottiamo Israele – Palestinam libera, Israele fuori dal Tour de France!

Per aggiungere la propria firma organizzativa a questo appello, inviare un’e-mail a collectifpalestinevaincra@gmail.com

Firmatari iniziali:

AFD International (FR)

AFPS 14-6 (FR)

AFPS 63 (FR)

AFPS Albertville (FR)

AFPS Nîmes (FR)

AFPS Paris-Sud (FR)

Africa 4 Palestine (ZA)

Al Awda – The Palestine Right of Return Coalition (US)

Al Yudur – Mouvement de la jeunesse palestinienne (ES)

Alkarama – Mouvement des femmes palestiniennes (ES)

Amis de la Palestine contre l’impérialisme et le sionisme (TR)

Association Belgo-palestinienne – régional de Liège (BE)

Association Démocratique des Tunisiens en France – ADTF (FR)

BACBI – Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel (BE)

BDS Boston (US)

BDS Vancouver – Coast Salish (CA)

Bruxelles Panthères (BE)

Campagne de boycott des supporters d’Israël au Liban (LB)

Campagne tunisienne contre la normalisation avec l’entité sioniste (TN)

Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah (FR)

Canada Palestine Association (CA)

Canadian BDS Coalition (CA)

CAPJPO-Europalestine (FR)

Car t’y es libre – Istres (FR)

Centro Culturale Handala Ali (IT)

Collectif 65 pour la libération de Georges Abdallah (FR)

Collectif 69 de soutien au peuple palestinien (FR)

Collectif Boycott Apartheid Israël – Paris Banlieue (FR)

Collectif de soutien à la résistance palestinienne 59 (FR)

Collectif Palestine Vaincra (FR)

Comité BDS ULB (BE)

Comité tunisien pour la libération de Georges Abdallah (TN)

Comité Verviers Palestine (BE)

Communauté palestinienne en Belgique et au Luxembourg (BE – LU)

Couserans-Palestine (FR)

De-Colonizer (BE)

EFVE (Entr’Aide et Fraternité / Action Vivre Ensemble) Hainaut (BE)

Eritrea Tour for Friendship (BE)

Forum Démocratique palestinien en Europe (EU)

Free Palestine Maastricht (NL)

Front Mahasiswa Nasional (ID)

FUIQP – Paris Banlieue (FR)

Giovani e Palestina (IT)

Giovani Palestinesi d’Italia (IT)

IJAN – International Jewish Anti-Zionist Network (INT)

Indonesian Palestine Alliance (ID)

International Solidarity Movement – ISM-France (FR)

Jeunes pour la Palestine – Nantes (FR)

Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste (CA)

Liga Argentina por los Derechos Humanos (AR)

Marseille Gaza Palestine (FR)

Masar Badil (INT)

Mouvement Citoyen Palestine (BE)

New Weapons Research Group (IT)

Orléans Loiret Palestine (FR)

PAJU – Palestiniens et Juifs unis (CA)

Plateforme Charleroi-Palestine (BE)

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network (INT)

Samidoun Région Parisienne (FR)

SLAI Cobas Marghera (IT)

Société bahreïnite contre la normalisation avec l’ennemi sioniste (BH)

Unione Democratica Arabo-Palestinese (IT)

Union Juive Française pour la Paix (FR)

Victory to the Intifada (GB)

Voci nel Silenzio Palermo (IT)

Within our lifetime – United for Palestine (US)