Israele impedisce agli attivisti di sinistra di visitare un villaggio palestinese

Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Frammenti Vocali

Di Hagar Shezaf

Sabato l’esercito israeliano ha impedito ad attivisti di sinistra di recarsi in un villaggio palestinese, dichiarandolo zona militare chiusa per la giornata. I residenti di Ein al-Rashash soffrono regolarmente di molestie da parte dei coloni e si trovano in un’area dove quattro comunità di pastori sono fuggite a seguito delle intimidazioni dell’ultimo anno.

Mentre si avvicinavano al villaggio, ai partecipanti al tour è stato presentato l’ordine militare, firmato dal comandante della brigata Binyamin Liron Bitton. L’esercito deve ancora rispondere a una richiesta di commento.

Dichiarando chiusa un’area, i militari possono limitare temporaneamente l’ingresso. I regolamenti richiedono che tali ordini vengano emessi solo per proteggere la sicurezza o l’ordine pubblico, ma in Cisgiordania vengono spesso utilizzati per prevenire manifestazioni e limitare la libertà di movimento.

L’organizzazione che ha organizzato il tour, Looking the Occupation in the Eye, ha presentato una petizione alla Corte Suprema dopo aver ricevuto l’ordine. Gli avvocati Riham Nasra e Alon Sapir hanno accusato i militari di una “pratica sistemica e di un modello ricorrente” di utilizzare ordini militari per bloccare gli attivisti dalla Cisgiordania. “I firmatari intendono utilizzare il loro status di cittadini israeliani con diritti, a differenza dei residenti palestinesi, per sfidare la dittatura militare” in Cisgiordania, hanno scritto nella petizione.

Ein al-Rashah prende il nome da una sorgente vicina, che fino a tempi recenti era un’importante fonte d’acqua per la comunità. Recentemente è stata rilevata dai coloni che hanno costruito una strada che la collega agli avamposti e ne hanno deviato l’acqua per riempire uno stagno artificiale. Il governo ha formalizzato un avamposto nelle vicinanze all’inizio di quest’anno.

A giugno i coloni hanno attaccato il villaggio, rompendo finestre, distruggendo un impianto di energia solare e ferendo un residente anziano. I coloni entrano regolarmente nel villaggio per fotografare i residenti e cercare di entrare nelle loro case. Inoltre interrompono la vita degli abitanti dei villaggi in altri modi, ad esempio guidando i trattori contro il loro bestiame o limitando i luoghi in cui le loro mandrie possono pascolare.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato questa settimana, dal 2022, oltre 1.100 palestinesi sono stati cacciati dalle comunità di pastori in Cisgiordania a causa della violenza dei coloni. Ein al-Rashash ospita circa 85 persone, che vivono di pastorizia.