Israele in crisi, la tragedia del monte Meron e nessun accordo di governo

4 Maggio 2021

Getta la spugna Benyamin Netanyahu : il premier israeliano rinuncia a formare un governo, dopo aver mancato la maggioranza assoluta alle recenti elezioni, lasciando campo libero al rivale Benny Gantz, leader del Blu e Bianco. Il presidente Reuven Rivlin, come riportato da Time of Israel, ha infatti fatto sapere che, a breve affiderà l’incarico all’ex capo di Stato maggiore delle Forze armate che avrà 28 giorni di trattative per trovare una maggioranza di governo.

Al pellegrinaggio hanno partecipato in tutto circa 100mila persone: un numero molto più alto di quello concesso per i raduni pubblici nel paese durante la pandemia.

Per i partiti della destra religiosa, l’autonomia e la forza politica degli ‘haredim’ è talmente forte che da sette anni i governi di destra ottengono dalla Corte Suprema la proroga dell’entrata in vigore di una legge del 2014 che obbliga l’esercito a convocare per il servizio di leva anche i giovani ultraortodossi. «Sebbene la leva degli ultraortodossi fosse uno dei temi principali della campagna elettorale dell’aprile 2019, da allora è passato in secondo piano», scriveva un paio di mesi fa il Times of Israel: «ma a un certo punto dovrà essere affrontato».