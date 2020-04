Israele: migliaia di manifestanti contro centralizzazione di potere su Netanyahu

tratto da: infopal

27/4/2020

Palestine Chronicle – Migliaia di persone si sono radunate sabato a Tel Aviv, per protestare contro la centralizzazione del potere nelle mani del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella gestione della crisi del Covid-19, secondo quanto riferito da Anadolu. I manifestanti in Piazza Rabin si sono radunati per respingere il tentativo di Netanyahu di accumulare ancora più potere per la gestione del virus nelle proprie mani, secondo quando affermato dal giornale Yedioth Ahronoth. I manifestanti hanno obbedito alle regole di distanziamento sociale durante la protesta, ha affermato il giornale. Il numero di casi di Coronavirus in Israele ha oltrepassato i 15 mila casi ed il bilancio delle vittime si avvicina a 200. Dopo tre elezioni generali ed uno stallo senza precedenti, il tutto nel corso di un anno, il primo ministro israeliano ed il suo rivale Benny Gantz hanno firmato il 20 aprile un accordo di coalizione del governo.

