ISRAELE. Netanyahu è più forte, il nemico allora è Bernie Sanders

tratto da: NENA NEWS

Il premier e leader del blocco della destra nazionalista e religiosa torna in testa nei sondaggi a pochi giorni dal voto e approva la costruzione di altre case per i coloni nell’area strategica E1, tra Gerusalemme e Gerico. Ma ha un nemico negli Usa: Bernie Sanders

(foto da Twitter)

Netanyahu ha annunciato la costruzione di altre 3500 case per coloni in quella che per oltre due decenni è stata un’area proibita per l’espansione coloniale: la zona E1 – tra Gerusalemme e la colonia orientale di Maale Adumim

dificare nella zona E1 significa tagliare in due la Cisgiordania e impedire l’eventuale nascita di uno Stato palestinese con un territorio omogeneo