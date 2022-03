Israele non può abbandonare il suo razzismo intrinseco, neppure in tempi di crisi

Articolo pubblicato originariamente su MEMO e tradotto in italiano da Grazia Parolari per Invicta Palestina

Motasem A. Dalloul – 14 marzo 2022

Immagine di copertina: protesta a Tel Aviv contro gli attacchi russi all'Ucraina il 26 febbraio 2022 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency].

Le autorità israeliane hanno fissato un limite al numero di rifugiati ucraini che sono disposte ad accogliere. Il governo ha detto che accetterà solo 25.000 immigrati tra quelli che non sono in grado di ottenere la cittadinanza israeliana; in altre parole, che non sono ebrei. Dopo molte critiche, ha deciso di accettare alcuni immigrati non ebrei che hanno parenti in Israele, ha detto il ministro dell’Interno Ayelet Shaked. Ai rifugiati viene però chiesto di firmare un documento in cui si impegnano a lasciare Israele quando la situazione in Ucraina lo consentirà.

Shaked ha giustificato il limite dicendo che 25mila sono tanti per un Paese che non condivide il confine con l’Ucraina, soprattutto viste le dimensioni di Israele. Le dichiarazioni precedenti secondo cui Israele si sta preparando a ricevere 100.000 immigrati dall’Ucraina e dalla Russia sembrano aver annullato tale argomentazione.

Per Shaked e il primo ministro Naftali Bennett, la guerra russa in Ucraina è l’opportunità che stavano aspettando. Bennett ha detto al suo gabinetto la scorsa settimana che Israele deve “aprire le sue porte e il suo cuore” agli ebrei ucraini in fuga dall’invasione russa del loro paese. Secondo il Times of Israel, Bennett ha annunciato il lancio dell ‘”Operazione Oliym Habaytah” (Ritorno a casa) per convincere gli ebrei dall’Ucraina e da altri stati dell’ex Unione Sovietica a immigrare in Israele.

Il primo ministro israeliano ha affermato che Israele è stato creato per riunire gli ebrei in uno stato nazionale ebraico. “Questo è un momento importante, un momento a cui eravamo destinati e per il quale è stato creato lo Stato di Israele”, ha detto Bennett. Ha così ribadito il razzismo intrinseco di Israele – anzi, del sionismo – contro i non ebrei che fuggono dalla stessa guerra nello stesso paese.

Mercoledì e giovedì della scorsa settimana, i media israeliani hanno mostrato le dure condizioni affrontate dai rifugiati ucraini costretti ad aspettare all’aeroporto internazionale Ben Gurion per ore, se non giorni, senza beni di prima necessità. Secondo quanto riferito, alcuni dei rifugiati sono stati lasciati per giorni senza ricevere cibo adeguato o un luogo di riposo adeguato. Ciò è avvenuto nonostante le parole di Shaked sulla volontà di Israele di accogliere 100.000 rifugiati.

“La grande missione è… accogliere i nostri fratelli e sorelle che fuggono da una guerra difficile”, ha insistito Bennett. È giunto il momento, ha proseguito, che i funzionari lavorino a pieno regime per garantire che l’immigrazione e l’assorbimento degli ebrei ucraini “sia il più agevole possibile” e per dare loro “un’accoglienza che addolcisca anche solo un po’ il trauma che stanno vivendo. . ” A seguito delle critiche al limite posto all’immigrazione, Bennett ha scritto su Twitter: “La missione dello Stato di Israele è quella di essere una casa sicura per tutti gli ebrei in difficoltà”.

Shaked ha annunciato che gli ucraini che non hanno diritto alla cittadinanza, ma hanno parenti israeliani potranno rimanere nel Paese, ma non a tempo indeterminato. A un funzionario israeliano dell’Autorità per la popolazione e l’immigrazione è stato detto dal Times of Israel che Israele non vuole far passare alcuni di coloro che sono già arrivati ​​all’aeroporto, perché “se entrano, non usciranno”.

La televisione e i social media israeliani hanno mostrato filmati di una rifugiata che parla con un parente. I funzionari di frontiera israeliani le hanno detto che lei e la sua famiglia potranno entrare in Israele “solo dopo alcune settimane” e che nel frattempo dovrà tornare in Ucraina.

Israele ha difficoltà a dimostrare di non essere uno stato razzista. Il razzismo è una delle caratteristiche principali dello Stato creato per servire uno specifico gruppo etnico. Per quanto riguarda i profughi ucraini, non è lo stato in cui hanno scelto di emigrare. L’ambasciatore dell’Ucraina in Israele, Yevgen Korniychuk, ha dichiarato venerdì che è improbabile che la maggior parte dei rifugiati ucraini voglia rimanere in Israele una volta che la guerra sarà finita.

“Israele non è il posto più facile in cui venire o il posto più comodo in cui stare”, ha detto a Channel 12. “È uno dei paesi più costosi del mondo”.

L’ambasciatore ha criticato l’orgoglio ipocrita di Israele per ciò che offre ai rifugiati ucraini non ebrei. “Considerando che la maggior parte dei paesi europei fornisce riparo, cibo, permessi di lavoro, istruzione ai bambini, ecc., di cosa sta parlando Israele?”

Per quanto ci provi, Israele non può abbandonare il suo intrinseco razzismo, anche in tempi di crisi. I palestinesi lo sanno ogni giorno da più di settant’anni.