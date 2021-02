ISRAELE STA TENTANDO DI IMPEDIRE AD HAMAS DI PARTECIPARE ALLE ELEZIONI PALESTINESI?

22 febbraio 2021

La Cisgiordania ha assistito nelle ultime settimane a intense campagne di arresto da parte dell’esercito israeliano contro dozzine di quadri e leader di Hamas, membri del Consiglio legislativo palestinese (PLC), leader politici, studenti e attivisti sindacali.

Di recente, Khaled al-Hajj e Adnan Asfour, entrambi leader di Hamas in Cisgiordania, e il membro di Hamas nel PLC Yasser Mansour sono stati arrestati il ​​16 febbraio .

In passato l’esercito israeliano ha effettuato arresti periodici di membri delle fazioni palestinesi in Cisgiordania, in particolare Hamas, per contrastare i loro piani di effettuare operazioni armate. Tuttavia, da quando il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato il 15 gennaio le date delle elezioni generali, Israele ha sempre più arrestato e convocato i quadri di Hamas come parte di una campagna di intimidazione per impedire loro di partecipare alle elezioni.

Solo a gennaio il numero dei detenuti è stato di 461.

La campagna di arresti israeliani contro Hamas in Cisgiordania mira a far deragliare il piano del movimento di candidarsi alle prossime elezioni legislative, tenendo dietro le sbarre dirigenti e quadri di Hamas fino a dopo le elezioni di maggio. Nel frattempo, Israele sta anche minacciando di arrestare altri potenziali candidati di Hamas se finiranno per decidere di candidarsi nella lista del movimento.