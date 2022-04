Israele trae profitto dalla crisi ucraina

Articolo originariamente pubblicato su Mondoweiss e tradotto in italiano da Beniamino Rocchetto

Di Jonathan Ofir

ATTIVISTI DI PALESTINE ACTION OCCUPANO LA FILIALE DELLA ELBIT SYSTEM, UAV ENGINES LTD, A SHENSTONE, STAFFORDSHIRE, IL 24 GENNAIO 2022. (FOTO: GUY SMALLMAN)

L’invasione russa dell’Ucraina ha incontrato un’ondata di boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni in “Occidente”, spingendosi fino all’esclusione degli artisti russi. La distanza tra la legittimazione di tali misure di protesta quando si oppongono alla Russia, e la loro totale esclusione quando si tratta di Israele, è stata un’ovvia causa di amarezza tra i palestinesi che non potevano non vedere l’ipocrisia, anche quando solidarizzavano con la sofferenza ucraina.

Si potrebbe, e credo si debba, sostenere che questo status quo di eccezionalismo nei confronti di Israele sta solo rafforzando l’impunità di Israele nel tempo, sta semplicemente normalizzando l’impunità di Israele. Questo va avanti da decenni, ma diventa sempre più grave alla luce della risposta molto più intransigente alla Russia.

Israele ha cercato di fare da mediatore nella crisi, ma sembra essere principalmente un gioco che rafforza la legittimità russa e potrebbe rivelarsi un prezzo troppo alto da pagare per Israele.

Tuttavia, c’è un aspetto della crisi ucraina che potrebbe rivelarsi una vittoria diretta per la legittimità di Israele e rafforzare la sua impunità internazionale: La vendita di armi.

Il Times of Israel ha riferito ieri che le azioni del gigante degli armamenti israeliano Elbit sono aumentate del 40% da metà febbraio. “I paesi in Europa, compresa la potenza economica Germanica, hanno deciso di ammodernare le loro forze armate e aumentare le spese militari dall’invasione della Russia”, scrivono. La scorsa settimana, Elbit ha dichiarato di essersi assicurata un contratto da 27 milioni di dollari (24,27 milioni di euro) con la Svezia per la fornitura di munizioni per carri armati.

Elbit è uno dei principali fattori di oppressione contro i palestinesi, motivo per cui è stata presa di mira per anni da campagne di attivisti per la chiusura, con un notevole successo recente degli attivisti nel Regno Unito che hanno applicato l’azione diretta (occupando ripetutamente le filiali di Elbit).

Elbit, con i suoi droni, proiettili e sofisticati sistemi di sorveglianza è diventato per molti il ​​simbolo dell’efferata oppressione militare dei palestinesi, che una moltitudine di gruppi ed esperti di diritti umani palestinesi, israeliani e internazionali confermano essere un sistema di Apartheid, più recentemente il relatore speciale delle Nazioni Unite Michael Lynk, che lo definisce “Apartheid spietato”. Lynk nota che ci sono vari aspetti in questo spietato Apartheid che sono anche peggiori che nella versione sudafricana:

Ci sono caratteristiche spietate del dominio segregazionista di Israele nei territori palestinesi occupati che non sono state praticate in Sud Africa, come autostrade segregate, alte mura e ampi posti di blocco, una popolazione asserragliata, attacchi missilistici e bombardamenti di carri armati di una popolazione civile, e l’abbandono del benessere sociale dei palestinesi alla comunità internazionale.

Ma ora Elbit potrebbe essere in grado di migliorare la sua immagine, perché ora, se l'”Occidente” si arma delle armi di Elbit per opporsi alla Russia, Elbit, e con essa Israele, potrebbero essere visti come fornitori di pace e sicurezza.

Più Paesi investono in tali accordi con Elbit e altre compagnie di armi israeliane, meno è probabile che si oppongano diplomaticamente a Israele, perché i grandi accordi passano attraverso un organo di approvazione dello Stato israeliano, e sono principalmente gli Stati ad acquistare le armi.

ARMI ED ENERGIA

I Paesi europei si stanno rendendo conto di avere le mani legate quando si tratta della Russia, poiché c’è un’enorme dipendenza dalle risorse russe. Qui in Danimarca, la maggior parte dell’importazione di gas naturale proviene da Gazprom. In Europa in generale è circa il 40%. Il 25% del carburante con cui riforniamo le auto qui in Danimarca è russo. Qui stanno parlando di liberarsi da questa connessione entro l’anno, ma è una questione molto complicata quando giganti dell’energia come Orsted hanno contratti con la Russia che arrivano al 2030 che sono cauti nel violare.

C’è una forte spinta in questa direzione. È comunemente inteso che il denaro è potere, e se si fa affidamento sulle merci di qualcuno che si dovrebbe sanzionare, beh, allora c’è un problema.

Tornando a Israele e alle armi, l’industria delle armi è stata ampiamente legittimata in risposta diretta all’aggressione russa. C’è stata l’accettazione della corrente principale anche occidentale dell’idea delle bombe molotov usate dai civili contro gli invasori russi. Questo è un altro di quegli esempi sorprendenti che mostrano quanto sia diverso essere palestinesi (generalmente verrebbero chiamati terroristi e fucilati senza processo dai soldati israeliani, cosa che pochi giornalisti “occidentali” oserebbero nemmeno mettere in discussione). E quando questo è lo stato d’animo, c’è anche un’enorme propensione per un generale riarmo e aumento dei bilanci militari.

I due aspetti, la riduzione della dipendenza dalle risorse russe, così come l’aumento della spesa militare, sono qui visti come due facce della stessa medaglia. Reuters all’inizio di questo mese riporta:

“La Danimarca aumenterà in modo significativo il suo bilancio per la difesa e mirerà a diventare indipendente dal gas naturale russo in risposta all’invasione russa dell’Ucraina”, ha affermato domenica il Primo Ministro danese Mette Frederiksen. Il Paese nordico aumenterà gradualmente la sua spesa per la difesa fino a raggiungere il 2% del PIL entro il 2033, equivalente a un aumento della spesa annuale per la difesa di circa 18 miliardi di corone danesi (2,4 miliardi di euro) nell’ambito di un accordo tra i principali partiti parlamentari.

Questi sono considerati tempi storici:

“I tempi storici richiedono decisioni storiche”, ha detto Frederiksen in una conferenza stampa a Copenaghen, aggiungendo che questo è stato “il più grande investimento nella difesa danese degli ultimi tempi”. “L’inutile e brutale attacco di Putin all’Ucraina ha annunciato una nuova era in Europa, una nuova realtà”, ha detto Frederiksen. “La lotta dell’Ucraina non è solo quella dell’Ucraina, è una prova di forza per tutto ciò in cui crediamo, i nostri Valori, la Democrazia, i Diritti Umani, la Pace e la Libertà”.

Ora questo tipo di dialogo potrebbe diventare un problema per Israele, se si tracciassero parallelismi tra l’oppressione dell’Apartheid israeliano e la Russia. Ma se dovesse contribuire allo sforzo di armamento “occidentale” contro la Russia, allora potrebbe effettivamente guadagnare punti di legittimità su questo.

Israele vuole vendere la guerra come pace, ed è orwelliano.

LA GUERRA È PACE

In Israele, è apparentemente normale per un fondatore di Peace Now essere un alto dirigente di Elbit.

Una settimana fa, Nir Gontarz di Haaretz ha contattato Elbit. Il suo articolo si intitola “Quanto guadagna uno dei fondatori di Peace Now come direttore in una compagnia di armi? Diamo un’occhiata”. Si inizia cercando di raggiungere i dirigenti di Elbit al telefono per scoprire perché Elbit ha sponsorizzato un libro che riabilita l’esercito bulgaro, che ha dato la caccia ed espulso gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Gontarz vuole sapere perché l’hanno fatto, “al di là dell’ovvio, che stanno vendendo armi all’esercito bulgaro”. Dopo essere stato costretto a fare i salti mortali, Gontarz alla fine raggiunge Yuli Tamir. Tamir è una ex politica Laburista, ha ricoperto vari incarichi ministeriali tra il 1999 e il 2007. È stata co-fondatrice di Peace Now nel 1978, era attivista in Ratz (il precursore della sinistra sionista Meretz) dal 1980 al 1985. È stata presidente dell’Associazione Israeliana per i Diritti Civili dal 1998 al 1999. Una di sinistra, si potrebbe dire, almeno nella relatività israeliana.

Tamir è molto più aperta alla discussione rispetto agli altri che hanno rifiutato di parlare, quindi alla fine Gontarz arriva a chiedere quanto segue:

Gontarz: “Dimmi a proposito, come fa uno dei fondatori di Peace Now a ricoprire il ruolo di direttore in un’azienda che produce ed esporta armi?”

Tamir: Elbit fa molto per la difesa di Israele

Gontarz: vende anche armi d’attacco.

Tamir: Va bene, fa varie cose. Sono una di quelle persone che credono che lo Stato di Israele debba difendersi, e proprio in questi giorni in cui tutti vedono cosa sta succedendo in Ucraina, è chiaro che uno Stato ha bisogno di difendersi, proprio per poter resistere e non estinguersi. Da una parte bisogna armarsi e combattere, dall’altra cercare la pace.

Gontarz cerca di ottenere una risposta da Tamir su quanto guadagna da Elbit. È più una domanda retorica, perché l’importo è pubblico, ma sta mettendo a disagio Tamir, lei non vuole parlarne. A un certo punto risponde che: “poi Paesi come l’Ucraina si estingueranno”.

Questo scambio è un microcosmo delle propaganda liberale che Elbit e Israele vorrebbero diffondere, quando finalmente ne parleranno. Ora “parliamo solo dell’Ucraina”, come mezzo per evitare di parlare di Israele. Perché l’Ucraina è una causa che sta raccogliendo estrema e diffusa solidarietà e comprensione in “Occidente”, e molte persone stanno ora abbandonando le loro convinzioni pacifiste a favore della resistenza armata. Israele vuole trarre profitto da tutta quella militarizzazione. Quando c’è così tanto rumore sull’Ucraina, Israele potrebbe approfittarne per usarlo come un diversivo alle critiche e le condanne contro Israele, e come un indebolimento di boicottaggi, disinvestimenti e sanzioni per responsabilizzare Israele delle sue violazioni sistemiche. Israele ha bisogno di recidere i paralleli tra esso e la Russia, in modo che l’opinione pubblica mondiale non sviluppi una consapevolezza su come applicare mezzi simili a Israele, per le troppe similarità con l’agire della Russia.

Ma l’ipocrisia è enorme e purtroppo Israele può assicurarsi un posto sicuro in “Occidente”. Mouin Rabbani scrive dell’ipocrisia sulla rivista digitale indipendente Al Jadaliyya:

Praticamente ogni aspetto di questa crisi, senza eccezioni, è un caso di studio dell’ipocrisia occidentale e delle doppie misure, e il più delle volte anche del razzismo. Ad esempio, la Russia ha del tutto ragione nell’affermare che l’Ucraina è interconnessa alla storia russa e allo sviluppo della cultura e dell’identità russa. Eppure nessuno sano di mente crede che queste realtà indiscutibili conferiscano alla Russia diritti politici sull’Ucraina, diano alla Russia il diritto di invadere e occupare anche solo un centimetro quadrato del territorio ucraino, per non parlare di impadronirsi dell’intero Paese e rivendicarlo come proprio. Eppure, nel caso della Palestina, in Occidente è considerato ovvio e accettato che la presenza di israeliti in quel territorio diverse migliaia di anni fa, e il costante attaccamento religioso degli ebrei alla Palestina, debbano tradursi in diritti territoriali esclusivi e persino in uno Stato.

E gli Stati Uniti sono determinanti in questa protezione selettiva di Israele. Rabbani:

Fino al 24 febbraio il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite è stato regolarmente denunciato per aver avuto l’audacia di indagare sui diritti umani del popolo palestinese. Improvvisamente, è diventata un’istituzione apprezzata proprio perché condanna l’occupazione straniera e le violazioni inerenti all’invasione russa. Nel suo discorso del 1° marzo al Consiglio, il Segretario di Stato americano Anthony Blinken è riuscito a denunciare la Russia, affermare che nessuno Stato è al di là della responsabilità e chiedere al Consiglio di interrompere le indagini su Israele in soli due minuti, e lo ha fatto spudoratamente e impassibilmente. Coloro che credono che la risposta internazionale all’invasione russa dell’Ucraina renderà l’Occidente più sensibile ai diritti dei palestinesi, al diritto internazionale in Medio Oriente o ai rifugiati della regione, devono solo leggere le sue parole per capire che questa è un’illusione. Non è successo dopo l’occupazione irachena del Kuwait e non accadrà in risposta all’invasione russa dell’Ucraina.

Ma se questi sono davvero tempi storici, allora penso che dovremmo usarli anche per rafforzare la tesi del BDS per quanto riguarda Israele. Gli Stati possono essere grandi e potenti, ma anche semplici attivisti possono influenzare il cambiamento: si chiama pressione dal basso. Non possiamo semplicemente chiamarla una “crisi ucraina” e ignorare gli attori che cercano di trarre profitto da questi sviluppi. Qui in “Occidente”, i governi stanno lavorando molto rapidamente su come diventare indipendenti dalle risorse russe. Queste risorse esistono altrove e ci sono anche altri modi per applicare le risorse naturali in un modo meno dannoso, da qui lo sviluppo dell’energia verde. È ampiamente compreso che la dipendenza dalle risorse russe indebolisce la capacità di agire contro di essa. La logica dovrebbe valere anche per Israele e le sue armi. Sono davvero soldi sporchi di sangue. Gli attacchi su vasta scala di Israele contro i palestinesi negli ultimi decenni sono serviti a promuovere la vendita di armi.

Eitay Mack, un avvocato israeliano spesso coinvolto in petizioni per smascherare gli affari sporchi del traffico d’armi di Israele, osserva:

Se mi viene chiesto come ho il coraggio di pensare che Israele stia conducendo test sulle armi nei territori, rispondo che l’accusa non è che Israele inizi le guerre per testare le armi, ma che le industrie “ne approfittano” traendone vantaggio, sono gli esportatori di armi che commercializzano le armi come testate in battaglia. Questo è ciò che reclamizzano alle fiere internazionali. L’ho sentito personalmente: “È stato collaudato sul campo durante l’Operazione Piombo Fuso” (2008-2009), è stato testato in battaglia durante l’Operazione “Scudo Difensivo” (2002). Il balzo delle vendite dopo Piombo Fuso è dovuto anche al cinismo della comunità internazionale, che prima ha condannato l’operazione e poi è venuta qui per apprendere come era stata condotta da Israele. Il Maggiore Generale riservista Yoav Galant, che allora era il Capo del Comando Sud (e poi Ministro dell’Edilizia Abitativa) fece un’osservazione straordinaria a questo proposito: “Sono venuti a vedere come trasformiamo il sangue in denaro”.