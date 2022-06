Israele uccide tre palestinesi in 24 ore in Cisgiordania

Articolo pubblicato originariamente su Mondoweiss e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Le forze israeliane hanno ucciso due palestinesi nella notte durante le incursioni a Jenin e Betlemme, nella Cisgiordania occupata, portando a tre il numero totale di palestinesi uccisi da mercoledì mattina.

Nella tarda serata di mercoledì, le forze israeliane hanno fatto irruzione nella cittadina di Yabad, a Jenin, per demolire la casa della famiglia di Diaa Hamarsheh, ucciso a marzo dopo aver compiuto un attacco a Tel Aviv che ha causato la morte di cinque persone.

Un gran numero di truppe israeliane insieme a un bulldozer ha fatto irruzione nella città e ha isolato l’area intorno alla casa della famiglia Hamarsheh prima di farla saltare in aria. I cecchini israeliani si sono posizionati sui tetti delle case della zona, ha riferito l’agenzia di stampa Wafa.

Il raid di demolizione ha scatenato proteste nella città, con le forze israeliane che hanno sparato munizioni vere e gas lacrimogeni contro i palestinesi che hanno lanciato pietre contro le forze militari. L’esercito israeliano ha affermato di aver sparato contro uomini armati palestinesi, ha riferito il Times of Israel.

Bilal Kabaha, 24 anni, è stato ucciso dopo essere stato colpito al petto e alla coscia. Il Ministero della Sanità palestinese ha riferito che almeno altri due palestinesi sono stati gravemente feriti con munizioni al collo, all’addome e al viso. Wafa ha riferito di sei feriti.

Durante l’incursione a Yabad, le forze israeliane avrebbero arrestato anche il padre di Diaa Hamarsheh e lo avrebbero detenuto per interrogarlo.

Israele ha emesso un ordine di demolizione della casa della famiglia Hamarsheh il mese scorso, come parte della sua politica di demolizione punitiva delle case dei palestinesi che compiono attacchi contro gli israeliani. Questa politica, che viola il diritto internazionale, è stata ampiamente condannata dai gruppi per i diritti umani.

Il gruppo israeliano per i diritti B’Tselem ha condannato la pratica come una “vendetta autorizzata dal tribunale” eseguita su membri della famiglia che non hanno commesso crimini, che equivale a una punizione collettiva.

Più tardi nella notte, all’alba di giovedì, le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi di Dheisheh, nel distretto di Betlemme, nella Cisgiordania meridionale, scatenando scontri con i residenti palestinesi del campo.

Il ministero della Sanità ha dichiarato che un palestinese, identificato come Ayman Muhaisen, 29 anni, è stato ucciso durante l’incursione. Secondo i residenti del campo, Muhaisen era un ex prigioniero.

Il fratello del palestinese ucciso Ayman Muhaisin (29 anni), colpito a morte dalle forze di occupazione israeliane oggi nel campo profughi di Dheisheh, gli dà l’addio in un ospedale della città di Betlemme.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver fatto irruzione nell’accampamento alla ricerca di un sospetto che avrebbe lanciato una molotov all’inizio della settimana, riportando “lievi ferite a un agente della polizia di frontiera sotto copertura”, come riporta il Times of Israel.

“Durante l’operazione, i sospetti hanno lanciato esplosivi e pietre contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con spari. I colpi sono stati identificati”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato.

Almeno nove palestinesi sarebbero stati arrestati durante le incursioni in Cisgiordania nella notte di mercoledì.

Giornalista palestinese uccisa mercoledì mattina

L’uccisione di Kabaha e Muhaisen è avvenuta poche ore dopo che le forze israeliane hanno ucciso Ghufran Warasneh, 31 anni, giornalista palestinese, vicino al campo profughi di al-Arroub, nel distretto di Hebron, in Cisgiordania.

Warasneh risiedeva nella vicina città di al-Shuyukh ed era stata recentemente rilasciata dalla prigione israeliana ad aprile, dopo una condanna di tre mesi.

Ghofran Warasneh è una giornalista palestinese di 31 anni che era stata precedentemente incarcerata. Oggi era il suo primo giorno di lavoro per un nuovo canale radiofonico.

Warasneh è stata colpita da un soldato israeliano che l’ha lasciata morire dissanguata e non ha permesso ai paramedici di raggiungerla.

L’esercito israeliano ha affermato che Warasneh aveva in mano un coltello e che le sue forze le hanno sparato mentre “avanzava verso un soldato [dell’esercito israeliano] che stava conducendo un’attività di sicurezza di routine” nell’area.

Testimoni hanno riferito ad Al Jazeera che Warasneh, che aveva appena iniziato un nuovo lavoro presso una radio locale, non rappresentava alcuna minaccia per i soldati armati di stanza nell’area quando è stata colpita.

Secondo il Ministero della Sanità, Warasneh è stata colpita al petto. La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato che le forze israeliane hanno impedito ai medici di avvicinarsi a lei per 20 minuti dopo che le avevano sparato.

È stata evacuata all’ospedale al-Ahli di Hebron dove è stata dichiarata morta.

I filmati del corteo funebre di Warasneh, mercoledì pomeriggio, hanno mostrato le truppe israeliane armate che attaccano i partecipanti al funerale, spingendoli e sparando bombe sonore sulla folla.

L’uccisione di Warasneh, Kabaha e Muhaisen porta il numero totale di palestinesi uccisi da Israele quest’anno a 60, secondo la documentazione di Mondoweiss.

13 bambini uccisi

Quest’anno Israele ha ucciso tredici bambini palestinesi, l’ultima vittima è Zaid Ghnaim, 14 anni, della città di al-Khader, a sud di Betlemme, in Cisgiordania.

Ghnaim è stato ucciso il 27 maggio dalle forze israeliane. Secondo Defense for Children International – Palestine (DCIP), Ghnaim è stato colpito alla spalla da una distanza di 15-10 metri (20-65) mentre fuggiva dai soldati. Il proiettile ha rotto il polmone, causando una grave emorragia interna.

È stato evacuato in un ospedale di Betlemme dove è stato dichiarato morto.

L’esercito israeliano ha affermato di aver sparato contro palestinesi che stavano lanciando pietre e bombe molotov, ma il DCIP ha dichiarato che, secondo le testimonianze raccolte, “l’area era tranquilla e calma” quando Ghnaim è stato colpito.

È il 13° bambino palestinese ucciso da Israele quest’anno.