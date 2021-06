Israele uccide un ragazzo che era comparso in un film sui minori imprigionati

“Il problema è la Route 60 e come attraversarla per andare al campo [sic, ho messo sic perché nel video lui dice scuola invece di campo]. È controllata [dall’esercito israeliano]”

“L’impunità sistematica fa sì che non ci siano spazi sicuri per i bambini palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana”

L’OCHA ha espresso le sue preoccupazioni per “l’uso eccessivo della forza delle unità militari israeliane così come le aggressioni dei coloni israeliani in generale e l’uso di munizioni contro i Palestinesi in particolare”.