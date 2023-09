Israele: una nuova macchina di morte sionista

Articolo pubblicato originariamente su Defense News e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Israele ha presentato il suo nuovo carro armato Barak per le Unità Corazzate dell’esercito, una piattaforma dotata di intelligenza artificiale, sensori, radar e piccole telecamere.

Il Ministero della Difesa ha affermato che i sistemi del carro armato forniranno superiorità alle truppe israeliane rivelando le posizioni nemiche e fornendo obiettivi per le truppe da combattimento sul campo di battaglia sulla base della tecnologia di osservazione perimetrale a 360 gradi.

“Il carro armato Barak è stato progettato sulla base di un concetto di anti-fragilità, con l’obiettivo di fornire ai soldati dell’IDF (Forze di Difesa Israeliane) un sistema d’arma dotato di flessibilità, che consentirà loro di vincere in tutte le situazioni di combattimento”, ha affermato il Generale di Brigata Oren Giber, che dirige la Divisione Merkava e Veicoli Corazzati da Combattimento del Ministero della Difesa, localmente conosciuto come MANTAK, che ha progettato anche i carri armati Merkava delle generazioni precedenti.

Il Ministero non ha specificato il numero di unità ordinate, i tempi di implementazione né il costo, ma ha affermato che il prezzo è simile a quello del Merkava 4M, nonostante il salto tecnologico. Un Merkava 4M per le Forze di Difesa Israeliane costa circa 3,5 milioni di dollari (3,3 milioni di euro).

La presentazione del Barak avviene circa due decenni dopo che i carri armati Merkava 4 sono entrati nell’arsenale dell’IDF. Lo sviluppo del Barak ha richiesto cinque anni e nell’ultimo anno è stato sottoposto a test.

Il Ministero ha detto che prevede di fornire all’esercito dozzine di carri armati ogni anno, con la prima Brigata Barak che sarà operativa tra circa due anni. Durante questo processo, i vecchi carri armati Merkava 4 passeranno di mano da battaglioni regolari a battaglioni di riservisti.

Si prevede che il Barak sostituirà tutti i carri armati Merkava 4 della 401a Brigata entro la fine del 2025.

Il Barak include schermi tattili e un archivio di applicazioni operative per aiutare nelle missioni. Il sistema del carro armato è in grado di produrre ed elaborare rapidamente informazioni, quindi trasferire tali dati per colpire gli obiettivi designati, trasferendo anche informazioni in tempo reale tra i rami militari.

Secondo il MANTAK, una coppia di carri armati Barak sarà in grado di svolgere compiti pari ad una forza combinata che in precedenza richiedeva un plotone o un’intera compagnia di carri armati Merkava. Una compagnia di carri armati corazzati ha in genere 10 carri armati, hanno detto gli ufficiali riservisti della Divisione Veicoli Corazzati.

La produzione di massa del nuovo carro armato è iniziata il mese scorso e una compagnia del 52º Battaglione Corazzato ha recentemente ricevuto il suo primo Barak.

Fonte: https://www.defensenews.com/…/israel-unveils-new-barak…/