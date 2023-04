Israele vieta l’accesso ad Al-Aqsa ai non musulmani fino alla fine del Ramadan

Articolo pubblicato originariamente su Al-jazeera e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Il ministro della Difesa e i capi della sicurezza hanno raccomandato all’unanimità la misura, afferma il premier Netanyahu, dopo le violenze nel luogo sacro.

Israele ha bloccato le visite di ebrei e turisti al complesso della Moschea di Al-Aqsa dopo un’ondata di disordini nella città santa di Gerusalemme.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato martedì che le visite dei non musulmani al complesso sacro – che per i musulmani è noto come Haram al-Sharif (Nobile Santuario), il loro terzo sito più sacro, e per gli ebrei come il Monte del Tempio, il luogo più sacro dell’ebraismo – saranno sospese fino alla fine del Ramadan, prevista intorno al 20 aprile.

La scorsa settimana, la polizia israeliana ha condotto incursioni consecutive nel complesso della Moschea di Al-Aqsa. La prima notte, almeno 12 palestinesi sono stati arrestati e più di 400 sono stati fermati.

I raid hanno scatenato attacchi di razzi dalla Striscia di Gaza, dal Libano meridionale e dalla Siria, che hanno attirato i raid dell’aria e dell’artiglieria israeliana.

La dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu è stata rilasciata dopo che gli alti funzionari della sicurezza israeliana hanno tenuto dei colloqui. Il divieto è stato raccomandato all’unanimità dal ministro della Difesa Yoav Gallant, dal capo di stato maggiore della polizia israeliana Herzi Halevi, dal capo dello Shin Bet Ronen Bar e dal commissario di polizia Kobi Shabtai.

Gallant ha confermato l’accordo unanime tra i capi della sicurezza nella dichiarazione del suo ufficio.

I media israeliani hanno riferito che Netanyahu ha dato ordine alle agenzie di sicurezza di dispiegare tutte le forze necessarie per mettere in sicurezza il Muro Occidentale per continuare il culto ebraico al di fuori del complesso. Il Muro è un luogo sacro per la fede ebraica e un luogo di preghiera. I musulmani lo chiamano Muro di Buraq.

Non ci sono stati commenti immediati da parte dei funzionari palestinesi sul divieto, che Israele ha imposto negli anni precedenti.

Tensioni crescenti

L’aumento del numero di ebrei ultranazionalisti che entrano nel complesso e i frequenti assalti al sito da parte delle forze di sicurezza israeliane, anche all’interno della sala di preghiera della Moschea di Al-Aqsa, hanno aumentato la rabbia dei palestinesi.

Le autorità israeliane hanno regolarmente sospeso l’ingresso dei coloni ebrei e di altri non musulmani nel complesso della Moschea di Al-Aqsa durante gli ultimi 10 giorni del mese sacro musulmano di Ramadan per cercare di mantenere lo status quo e dissipare le tensioni provocate dalle visite.

Negli anni precedenti, la ripresa delle visite dopo il Ramadan ha visto i coloni ebrei entrare nel luogo sacro in gruppi di poche centinaia sotto la protezione della polizia israeliana. Questi incidenti hanno visto anche decine di palestinesi feriti e centinaia di arresti.

L’opposizione dell’estrema destra Ben Gvir

Il ministro della polizia di estrema destra di Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, ha tuttavia denunciato il divieto come “un grave errore che non porterà la pace, anzi rischia di aggravare ulteriormente la situazione della sicurezza”.

“Quando il terrorismo ci colpisce, dobbiamo reagire con grande forza, non arrenderci ai suoi capricci”, ha dichiarato in un comunicato.

Egli ha affermato che il divieto significherebbe anche un minor numero di agenti di polizia israeliani di stanza nel sito, “il che creerà terreno fertile per massicce dimostrazioni di incitamento all’omicidio di ebrei e persino uno scenario in cui verranno lanciate pietre contro i fedeli ebrei al Muro Occidentale”, ha riportato il Times of Israel.

Ben-Gvir è entrato regolarmente nel complesso della Moschea di Al-Aqsa, in quella che i palestinesi hanno definito una “deliberata provocazione”.

La violenza tra israeliani e palestinesi si è intensificata nell’ultimo anno e quasi 100 palestinesi sono stati uccisi dall’inizio del 2023. Questo ha fatto sì che la tensione sia particolarmente alta in Terra Santa in concomitanza con il Ramadan e la Pasqua ebraica.