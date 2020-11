tratto da: http://www.infopal.it/israeliani-ritornano-in-una-colonia-evacuata-nel-2005/

18/11/2020

Cisgiordania occupata – MEMO. Questo martedì, più di 20 famiglie israeliane sono tornate alla colonia di Sa-Nur nella, Cisgiordania occupata settentrionale, che venne evacuata nel 2005, secondo quanto affermato dalla stampa locale. I coloni che vivevano nelle colonie di Sa-Nur e Homesh sono entrati nell’area nelle prime ore del mattino, senza coordinamento con l’esercito israeliano, secondo quanto affermato dal Times of Israel, in segno di protesta contro l’evacuazione delle colonie. Il giornale riporta che il parlamentare d’estrema destra Yamina Bezalel Smotrich ha scritto su Twitter: “La ripresa della colonia a Sa-Nur è un passo morale, sionista e di sicurezza necessario”. Smotrich ha chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a consentire il soggiorno delle famiglie ebree. “Non c’era motivo logico per distruggere la colonia in primo luogo e non c’è motivo logico per non consentirne il ripristino”, ha scritto. Nonostante il fatto che rimanere in queste colonie sia illegale ai sensi della legge sul disimpegno di Israele, l’esercito d’occupazione ha impedito ai palestinesi di entrarvi.

