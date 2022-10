Articolo pubblicato originariamente su Haaretz e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto

Di Gideon Levy*

Itamar Ben-Gvir è la speranza. È già evidente, anche prima di ottenere un successo elettorale. La nuova ossessione del centrosinistra sta già producendo risultati che la vera sinistra potrebbe nemmeno sognare. Il violento colono della Collina dei Patriarchi di Hebron potrebbe, tra tutte le persone, finalmente scuotere il sistema dell’Apartheid e interromperne il suo corso.

I primi segnali di speranza si sono già visti negli Stati Uniti. Il Senatore Robert Menendez, un “sostenitore giurato di Israele”, cioè un cieco sostenitore dell’occupazione, ha messo in guardia il capo dell’opposizione parlamentare Benjamin Netanyahu dal creare una coalizione di governo con l’estrema destra. Le principali organizzazioni ebraiche americane sono preoccupate che un governo con Ben-Gvir danneggerà la posizione di Israele. L’editoriale principale di Haaretz di venerdì lo ha ricordato, come prova del pericolo rappresentato da Ben-Gvir. La verità è esattamente l’opposto: Ben-Gvir è la speranza.

Ben-Gvir metterà a rischio la posizione di Israele, e cosa potremmo volere di più? Dopotutto, questo è l’obiettivo verso cui stanno puntando i gruppi per i diritti umani in Israele e nel mondo, che cercano di porre fine all’Apartheid. L’Apartheid non finirà da solo. Israele non si sveglierà una mattina e dirà: “L’apartheid non è giusto. Mettiamo fine a tutto questo”. Solo la pressione internazionale risveglierà Israele.

La comunità internazionale si è rifiutata di agire, tranne che per dichiarazioni vuote. Di tutte le persone, è il nostro Itamar, il sorridente e urlante giocatore di estrema destra che mette tutto il suo cuore e la sua anima nel gioco, il pareggio più veloce alla Knesset (Parlamento), potrebbe spingere il mondo ad agire e forse svegliare la sinistra israeliana dal suo infinito letargo. Un senatore amico ha minacciato, le organizzazioni ebraiche hanno lanciato un avvertimento e Ben-Gvir non è stato nemmeno nominato ministro. Quando prenderà le redini di un ministero, il mondo si risveglierà a una nuova realtà, peggiore di quella dell’Ungheria e dell’Italia. L’ala destra di Ben-Gvir è molto più estrema e violenta di qualsiasi altra in Europa oggi.

Proprio come il precedente Israele ha raffreddato i suoi legami con i Paesi europei in cui è cresciuta l’estrema destra, forse gli Stati Uniti e l’Europa faranno lo stesso passo. Israele potrebbe sentire che c’è un prezzo da pagare per l’Apartheid. Per la prima volta nella loro storia, gli israeliani potrebbero essere puniti per l’occupazione e i suoi crimini. Per la prima volta, forse, saranno costretti a pagarla: con l’immagine, la condanna e anche il denaro per le armi. E tutto grazie a Ben-Gvir.

Ben-Gvir farà cadere le maschere. La sinistra è i primi coloni, David Ben-Gurion ed Ephraim Katzir erano quelli che progettavano di avvelenare i pozzi palestinesi, non il violento estremista Ben-Gvir. E non sono stati né Ben-Gvir né Netanyahu ad inventare la crudeltà dell’occupazione; piuttosto, sono state le figure del Partito Laburista a farlo, alcuni dei quali hanno vinto il Premio Nobel per la Pace.

Mettendo in guardia contro Ben-Gvir, il professor Yoram Yovell ha recentemente presentato uno scenario orribile: quattrocento autobus nel prossimo anno deporteranno 200.000 arabi israeliani, con il pretesto di una guerra nel Nord, se, a pensarci bene, nasce un governo Ben-Gvir – Netanyahu.

Lo scenario di Yovell è terribilmente realistico, ma Ben-Gvir non sarà necessariamente quello dietro di esso. La sinistra è molto più esperta nel trasferimento di popolazione e nella pulizia etnica, nel 1948 e nel 1967, a Masafer Yatta e nella Valle del Giordano, e la sua esperienza sarà molto preziosa nel prossimo trasferimento. Dobbiamo avere più paura della sinistra a causa del suo passato che di Ben-Gvir a causa delle sue minacce.

Il mondo ha abbracciato il centrosinistra israeliano a causa di un’illusione. Ben-Gvir porrà fine a tutto questo. Un governo con Ben-Gvir potrebbe aumentare la stretta sul popolo palestinese, ma niente può essere più diabolico del piano per avvelenare i pozzi d’acqua. Il mondo che ha elogiato i generali che hanno guidato i barbari assalti su Gaza potrebbe ancora respingere Ben-Gvir. Ben svegliato mondo. Meglio tardi che mai.

Se ciò accade, mi inchinerò davanti a Ben-Gvir, l’uomo che mi piace personalmente ma di cui detesto le opinioni, e lo ringrazierò dal profondo del cuore per il suo contributo al progresso della giustizia.

*Gideon Levy è editorialista di Haaretz e membro del comitato editoriale del giornale. Levy è entrato in Haaretz nel 1982 e ha trascorso quattro anni come vicedirettore del giornale. Ha ricevuto il premio giornalistico Euro-Med per il 2008; il premio libertà di Lipsia nel 2001; il premio dell’Unione dei giornalisti israeliani nel 1997; e il premio dell’Associazione dei Diritti Umani in Israele per il 1996. Il suo nuovo libro, La punizione di Gaza, è stato pubblicato da Verso.