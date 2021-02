J Street // Più di 70 organizzazioni non governative, gruppi religiosi e istituzioni accademiche chiedono all’amministrazione Biden di abrogare le sanzioni della CPI

tratto da: https://frammentivocalimo.blogspot.com/2021/02/j-street-piu-di-70-organizzazioni-non.html

Traduzione sintesi

Le organizzazioni sottoscritte sollecitano l’amministrazione Biden a impegnarsi in modo costruttivo con la Corte penale internazionale (CPI). Il sostegno del governo degli Stati Uniti alla Corte penale internazionale potrebbe aiutare a garantire la giustizia per le vittime dal Myanmar al Darfur, così come ha contribuito a facilitare la storica condanna del 4 febbraio di un ex leader di un gruppo ribelle armato per crimini di guerra e crimini contro l’umanità nel nord Uganda. C’è una necessità immediata di agire per ripristinare la politica statunitense riguardo alla CPI. Più urgentemente, siamo allarmati dalle recenti richieste al governo degli Stati Uniti di mantenere o addirittura espandere le sanzioni emanate da Trump nel giugno 2020 che attualmente prendono di mira il lavoro del tribunale.

Queste azioni sono state un attacco senza precedenti al mandato della corte di garantire la giustizia a livello globale, un abuso dei poteri finanziari del governo degli Stati Uniti e un tradimento dell’eredità degli Stati Uniti nella creazione di istituzioni di giustizia internazionale. Sono stati anche un attacco a coloro che hanno rapporti con il tribunale, compresi i difensori dei diritti umani e le vittime. Queste misure straordinarie hanno messo gli Stati Uniti in contrasto con molti dei suoi più stretti alleati. Sono stati anche contestati per motivi costituzionali a livello nazionale.

Mantenere in vigore l’ordine esecutivo che autorizza le sanzioni sarebbe incoerente con i lodevoli impegni della nuova amministrazione a rispettare lo stato di diritto e a perseguire la cooperazione multilaterale a sostegno degli interessi degli Stati Uniti. Trasformerebbe anche un’azione vergognosa in una licenza permanente per altri governi di attaccare le istituzioni multilaterali quando sono in disaccordo con le azioni di quegli organi. Chiediamo al governo degli Stati Uniti di revocare l’Ordine Esecutivo 13928 e tutte le misure sanzionatorie contro i funzionari dell’ICC al più presto . Chiediamo un impegno costruttivo con la Corte penale internazionale e sollecitiamo l’amministrazione Biden e i membri del Congresso a sostenere tale approccio.

Questa dichiarazione è stata coordinata dal Washington Working Group for the International Criminal Court (WICC), una coalizione informale e apartitica di diverse ONG, comprese organizzazioni per i diritti umani, gruppi religiosi, associazioni professionali e altri.

The Advocates for Human Rights

Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School

American Civil Liberties Union (ACLU)

American Jewish World Service (AJWS)

Amnesty International USA

Anti-Torture Initiative, American University Washington College of Law

Associazione Luca Coscioni

Center for Civilians in Conflict (CIVIC)

Center for Constitutional Rights (CCR)

Center for Justice and Accountability

Center for the Study of Law & Genocide, Loyola Law School

Center for Victims of Torture (CVT)

Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, US Provinces

Darfur Women Action Group

Democracy for the Arab World Now (DAWN)

Eumans

European Center for Constitutional and Human Rights

Fortify Rights

Global Centre for the Responsibility to Protect

Global Justice Center

Global Justice Clinic, New York University School of Law

Guernica 37 Chambers and Centre for International Justice

Human Rights and Gender Justice Clinic, City University of New York School of Law

Human Rights First

Human Rights Institute, Georgetown University Law Center

Human Rights Watch

Institute for Policy Studies, Drug Policy Project

Institute for Policy Studies, New Internationalism Project

International Association of Democratic Lawyers

International Center for Transitional Justice (ICTJ)

International Commission of Jurists (ICJ)

International Criminal Court Alliance (ICCA)

International Federation for Human Rights (FIDH)

International Human Rights Clinic, Boston University School of Law

International Human Rights Clinic, Harvard Law School

InterReligious Task Force on Central America

J Street

Justice for Muslims Collective

Leitner Center for International Law and Justice

National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd

Never Again Coalition

No Peace Without Justice

Open Society Foundations

Operation Broken Silence

Parliamentarians for Global Action (PGA)

Partners in Justice International

Pax Christi USA

Physicians for Human Rights

Presbyterian Church (USA), Office of Public Witness

Project Blueprint

The Promise Institute for Human Rights, UCLA School of Law

REDRESS

The Rendition Project

Reprieve

Science for Democracy

The Sentry

September 11th Families for Peaceful Tomorrows

StoptheDrugWar.org

Students for Sensible Drug Policy

The Syria Justice and Accountability Centre

TRIAL International

United Church of Christ, Justice and Witness Ministries

The United Methodist Church – General Board of Church and Society

University of Southern California (USC) Gould International Human Rights Clinic

US Human Rights Network (USHRN)

US Filipinos for Good Governance DC/MD/VA Chapter

Victim Advocates International

War Crimes Research Office, American University Washington College of Law

Western New York Peace Center

Win Without War

Witness Against Torture

Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ)

World Federalist Movement/Institute for Global Policy (WFM/IGP)

World Organisation Against Torture (OMCT)

World Without Genocide at Mitchell Hamline School of Law